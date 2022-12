»Sovražnik napada prestolnico,« je prek Telegrama sporočila mestna uprava. V zračnem prostoru nad mestom so po lastnih navedbah že sestrelili devet brezpilotnih letal. Kot so navedli, gre za drone tipa šahed, ki jih izdeluje Iran in so prestolnico obstreljevali že v zadnjih tednih.

Kijevski župan Vitalij Kličko je potrdil, da so v mestu odjeknile eksplozije. Slišati naj bi jih bilo v okrožjih Solomjanski in Ševčenkivski, več podrobnosti pa je napovedal za pozneje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je od začetka ruske invazije na državo pred desetimi meseci redno tarča smrtonosnih zračnih napadov. Po nizu nazadovanj na bojišču in izgubi ozemlja je Moskva tovrstne napade še okrepila, usmerjeni pa so zlasti na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Ob vse nižjih temperaturah napadi z raketami in droni krnijo oskrbo z elektriko, mesta pa pogosto ostanejo tudi brez oskrbe z vodo in ogrevanja.

Po obsežnih napadih minuli petek, v okviru katerih so ruske sile izstrelile okrog 70 raket, je bil električni operater v državi med popravljanjem omrežja primoran v nujne izklope elektrike.

Kot je v nedeljo zvečer v svojem rednem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so doslej obnovili oskrbo z elektriko za devet milijonov ljudi.