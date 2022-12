Hladen tuš med tednom v evropskem pokalu proti Brescii je košarkarjem Cedevite Olimpije očitno dobro del. V 11. krogu lige ABA so v Podgorici proti Studentskem centru slovenskega trenerja Andreja Žaklja igrali z zvrhano mero jeze in nasprotnika dobesedno odpihnili s parketa. Uspeh v Črni gori sicer ni izničil razočaranja v drugo kakovostnem evropskem tekmovanju, a potrjuje, da se forma Olimpije dviguje. Ljubljančane v sredo čaka obračun v Bourgu, v Franciji pa enostavno morajo najti pot do uspeha, saj bo v nasprotnem primeru začelo zmanjkovati tekem za lovljenje mest, ki v evropskem pokalu peljejo v končnico.

Zmaji so v dvorani Morača hitro stvari postavili na svoje mesto. Po treh minutah so že vodili z dvoštevilčno prednostjo, nato pa niti za trenutek popuščali. Obramba je bila takšna, kot si jo Golemac želi, prav tako razpoloženost v napadu. Kapetan Edo Murić in soigralci so zadeli kar 15 od 27 poizkusov za tri točke, prednost pa je iz četrtine v četrtino rasla. Ljubljančani so dobili vse štiri, do živega pa jim ni prišla niti odsotnost Zorana Dragića, ki je počival zaradi bolečin v komolcu. Se je pa po rahli poškodbi kolena proti Partizanu, zaradi katere je izpustil tekmo z Brescio, vrnil Marko Jeremić. Pri Olimpiji se je med strelce na koncu vpisalo vseh enajst košarkarjev v moštvu, največ pa jih je dosegel Yogi Ferrell (16).

»Od začetka je bila vidna dobra energija, garali smo v obrambi in dobro zapirali prostor pod obročema. Po skokih v obrambi smo lahko tekli, dosegli smo nekaj lahkih košev in tako pridobili samozavest tudi pri metih. Gledali smo tekme nasprotnika in vedeli, da so se po višjem zaostanku vračali tako proti Budućnosti kot Crveni zvezdi. Nismo želeli ponoviti te napake in na koncu prišli do lahke zmage,« je po peti zaporedni zmagi v ligi ABA povedal trener Olimpije Jurica Golemac. Prvi strelec Ljubljančanov Yogi Ferrell je poudaril, da jih je poraz proti Brescii zabolel. »V tekmo smo vstopili agresivno, naše tekmece smo želeli napasti takoj, ko so stopili na parket. Jezni smo zaradi zadnjega poraza v evropskem pokalu, zato smo bili v Podgorici motivirani in smo igrali na vso moč. Na koncu smo z ekipno igro prišli do nove zmage.«

Liga ABA, druge tekme 11. kroga: Borac – Split 90:89 (Hale 21; Mavra 22), Zadar – MZT Skopje 98:79 (Božić 27; Mićović 22), Cibona – Igokea 77:76 (Mesiček 19; Tansković, Crawford in Đorđević po 15), Mornar – Budućnost -:-, Crvena zvezda – Mega sinoči, danes ob 18. uri: Partizan – FMP, vrstni red: Partizan, Olimpija in FMP po 8-2, Budućnost in Zadar po 7-4, Crvena zvezda 8-1, Igokea 5-6, Studentski centar, Cibona in Mornar po 4-7, Borac in Split po 3-8, Mega 3-7, MZT 2-9.