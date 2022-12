Še dober mesec je manjkal, pa bi minilo natanko štiri leta, odkar je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec nazadnje stala na zmagovalnih stopničkah svetovnega pokala. Bilo je 19. januarja 2019, ko je bila na smuku v Cortini d'Ampezzo tretja, v soboto pa je v St. Moritzu po odlični predstavi zaostala le za Italijanko Sofio Goggio in prišla do svojih 18. stopničk in jubilejnih desetih smukaških.

»Ko sem videla čas v cilju, sem bila presenečena, saj se nisem zavedala, da peljem dovolj hitro za stopničke. Ko sem videla napis na tabli, pa sem začela jokati in še zdaj nisem povsem nehala,« je bila po tekmi presrečna Ilka Štuhec, izjemno zgodbo pa je spisala tudi od 32-letne Mariborčanke 43 stotink sekunde hitrejša Sofia Goggia. Ta si je na petkovem skrajšanem smuku v slabih razmerah na dveh mestih zlomila levo roko, popoldan v Milanu prestala operacijo, med katero so ji v roko vstavili posebno ploščico in devet vijakov, a ji to v soboto ni preprečilo starta in nove izjemne predstave, s katero je prišla do svoje 15. zmage na smukih svetovnega pokala ter hkrati enajste na zadnjih 16 smukih, na katerih je nastopila. »Na startu nisem mogla pritisniti tako, kot bi si želela, in moja prednost ni bila tako velika kot na treningih, ampak slabe pol sekunde je bilo več kot dovolj, dovolj bi bila tudi ena stotinka. Res sem srečna in hvaležna, da sem sploh lahko nastopila,« je povedala Sofia Goggia, ki je nastopila tudi na včerajšnjem superveleslalomu in bila peta. Zmagala je vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Američanka Mikaela Shiffrin, Ilka Štuhec pa je bila 17.

Še bolje kot Štuhčevi je včeraj na veleslalomu v Alti Badii kazalo Žanu Kranjcu, ki mu je uspela sijajna prva vožnja, po kateri je bil prepričljivo v vodstvu in imel pred najbližjim zasledovalcem, Norvežanom Henrikom Kristoffersnom, šest desetink prednosti. A v drugi vožnji na že precej načeti progi ni smučal, kot je želel in je padel na peto mesto. »Ker sem po prvi vožnji vodil s kar veliko prednostjo, sem si želel boljše uvrstitve. Peto mesto ni slabo, ampak po vodstvu sem pričakoval več. Proga mi je delala težave in nisem se sprostil tako kot v prvo,« po tekmi ni bil zadovoljen Žan Kranjec. Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin je odstopil na prvi progi, zmage pa se je veselil Norvežan Lucas Braathen in tako poskrbel za popoln norveški konec tedna, saj je na sobotnem smuku v Val Gardeni zmagal njegov rojak Aleksander Aamodt Kilde. Do točk je na 19. mestu prišel tudi Miha Hrobat, Martin Čater pa je na 45. mestu ostal brez točk.

Danes bo v Alti Badii še en veleslalom. Start prve vožnje bo ob 10. uri, druge pa ob 13.30.

St. Moritz v številkah Smuk za ženske: 1. Goggia (Ita) 1:28,85, 2. Štuhec (Slo) +0,43, 3. Weidle (Nem) +0,52, 4. Shiffrin (ZDA) +0,61, 5. Hütter +0,75, 6. Ortlieb +0,81, 7. Puchner (vse Avs) +1,04, 8. Curtoni (Ita) +1,16, 9. Hählen +1,29, 10. Flury (obe Švi) +1,32. Superveleslalom za ženske: 1. Shiffrin 1:13,62, 2. Curtoni +0,12, 3. Miradoli (Fra) +0,40, 4. Gisin (Švi) +0,57, 5. Goggia +0,60, 6. Mowinckel (Nor) +0,67, 7. Puchner +0,96, 8. Gut-Behrami (Švi) +0,99, 9. Schmidhofer +1,05, 10. Siebenhofer (obe Avs) +1,16, 17. Štuhec +1,52. Svetovni pokal, smuk (po 4 tekmah): 1. Goggia 380, 2. Suter (Švi) 218, 3. Štuhec 192, 4. Curtoni 186, 5. Ortlieb 178, superveleslalom (po 2 tekmah): 1. Curtoni 120, 2. Suter 116, 3. Shiffrin (ZDA) in Mowinckel po 100, 5. Goggia 90, 25. Štuhec 16, skupno (po 12 tekmah): 1. Shiffrin 575, 2. Goggia 470, 3. Holdener (Švi) 376, 4. Vlhova (Slk) 340, 5. Suter 334, 14. Štuhec 208, 21. Bucik 138, 53. Dvornik (obe Slo) 36.