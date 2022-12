Smučarski skakalci so z enim očesom ta konec tedna že gledali proti prvemu letošnjemu vrhuncu sezone – 71. novoletni skakalni turneji. Nekateri skakalci so se zaradi tega odločili, da izpustijo dve tekmi svetovnega pokala v švicarskem Engelbergu, a vsi najboljši iz letošnje sezone so bili na startu.

Prvič prejel oceno dvajset

Zaradi izjemnega uvoda v sezono Poljaka Dawida Kubackega se je v izteku skakalnice pod goro Titlis zbralo veliko število poljskih navijačev, ki so pripravili odlično vzdušje. Njihov novi skakalni ljubljenec jih ni pustil na cedilu, a v soboto je še tretjič v tej sezoni Anže Lanišek poskrbel, da je na koncu tekmovanja najvišje vihrala slovenska zastava. Najboljša skakalca letošnje zime, ki sta na letošnjih osmih tekmah zmagala kar sedemkrat, sta uprizorila pravi skakalni šov. V obeh serijah sta skočila preko velikosti odlično pripravljene skakalnice. Ob tem sta uspela narediti tudi izjemen doskok. 26-letni slovenski as je v sobotnem finalu pri 142 metrih uspel »zalepiti« telemark in prvič v svoji karieri prejel dve dvajsetici za slog. Vse skupaj je zadoščalo, da je pol točke zaostanka po prvi seriji spreobrnil v četrto zmago kariere in tretjo letos. »Morda bi dvajsetico moral dobiti že v Ruki, tukaj je morda celo bilo malce premika po doskoku. Vseeno vzamem to, se mi zdi, da sem si jo zaslužil in hvala lepa sodnikom,« je bil po še enem preseženem mejniku v izteku skakalnice nasmejan Žaba.

Z nastopom prvega skakalca reprezentance je bil kakopak zadovoljen tudi prvi mož na trenerski tribuni Robert Hrgota, še posebej zato, ker na treningih in v kvalifikaciji ni kazal svojih vrhunskih skokov. »Anže trenutno nadaljuje neverjetno dobro, čeprav je imel v petek še nekaj težav, mu je uspelo prikazati dva vrhunska skoka. Ostaja osredotočen samo na svoje skoke. V letošnji sezoni je resnično težko premagati Kubackega, a njemu je to uspelo že trikrat,« je Velenjčan pohvalil svojega prvega moža, zadovoljen pa je bil z nastopom celotne ekipe, saj so prav vsi prišli v finale. Še posebej sta se z 9. in 12. mestom izkazala Timi Zajc in Žiga Jelar. »Naredil sem neki napredek in se je poklopilo za en lep rezultat. Sedaj upam, da se bo ta krivulja navzgor nadaljevala,« je pozitivno svoj nastop ocenil Zajc, ki je bil vesel tudi uspeha ekipnega sotekmovalca. »Da smo bili vsi v točkah, je lep rezultat, Žaba pa je razred za sebe trenutno. Vsi mu poskušamo slediti,« je dodal.

Tudi z napako na stopničkah

Včeraj so bile razmere na skakalnici malce manj stabilne, kar je žiriji tekmovanja povzročalo nekaj več preglavic. Nekajkrat so morali zamenjati višino naleta, a to ni iz tira vrglo Dawida Kubackega. Poljak v rumeni majici si je že v prvi seriji zopet priboril prednost pred zasledovalci. V finalu je s četrto zmago v sezoni le še potrdil letošnjo prevlado. »Resnično uživam v svojih skokih. Odlična tekma in zelo dobro vzdušje,« je povedal Poljak, ki je navdušil ponovno bučne poljske navijače.

Anže Lanišek se je tokrat moral zadovoljiti s tretjim mestom, ker je napako pri svojem skoku storil v prvem poizkusu. V drugo je bil najboljši med vsemi. »Škoda napake v prvi seriji, kjer sem izgubil možnosti za zmago. Drug skok je bil znova odličen in nove stopničke,« je bil zadovoljen tudi po 19. uvrstitvi na zmagovalni oder svetovnega pokala. »Resnično me veseli, da si Anže lahko privošči tudi kakšno napako in se bori za stopničke. Drugi skok je bil res fantastičen,« je napako v prvi seriji izpostavil tudi Hrgota, ki ga veseli dobra forma Laniška pred novoletno turnejo. »Trenutno mu uspeva praktično vse, ni ga strah poskušati novih stvari. Želimo si, da ostane na tem nivoju in mu sledijo tudi ostali fantje, a novoletna turneja je poglavje zase,« slovenski glavni trener upa, da se mu izpolni velika želja in da Lanišek poskrbi za odmeven rezultat na prvem vrhuncu sezone.

Tja bo z dvignjeno glavo potoval tudi Lovro Kos, ki se je lani prav na turneji štirih skakalnic izstrelil med skakalne zvezde. Včeraj je v kvalifikacijah Engelberga že pospravljal svojo opremo, a je nato dobil priložnost na tekmi zaradi diskvalifikacije Pawla Waseka iz Poljske. Priložnost je zagrabil z obema rokama in z 11. mestom poskrbel za rezultat sezone. Med petnajsterico se je na 13. mestu vrnil tudi Peter Prevc, do točk pa sta prišla tudi Žiga Jelar in Domen Prevc. Izven najboljših trideset je ostal le Timi Zajc.