Veliki goljuf, a še večji genij

Argentinski navijači so skozi desetletja točili solze sreče in žalosti, vedno pa so svojim nogometašem množično stali ob strani. Mario Kempes, Diego Maradona in Lionel Messi so najbolj prispevali k trem naslovom svetovnega prvaka. Po lastnih besedah naj bi Messi še naprej nosil reprezentančni dres.