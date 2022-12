»Nisem še dojel, kaj smo naredili. Lepo je biti svetovni prvak. Ta ekipa je doživela marsikaj. Ponosen sem, obenem čutim veliko olajšanje. To je ekipa neverjetnih igralcev, ki ima izjemno samozavest in je poskrbela za zgodovinski trenutek. Upam, da bodo zdaj otroci v Argentini želeli postati nogometaši in osvojiti svetovno prvenstvo, kot so ga ti fantje,« je bila prva izjava selektorja Argentine Lionela Scalonija​ po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v nogometu. ​Finale 22. svetovnega prvenstva je bil najboljši v zgodovini tekmovanja. Argentina je po dramatični tekmi, ki je bila polna preobratov in lepih potez, zasluženo tretjič postala svetovna prvakinja. Skoraj 80 minut je kazalo, da bo Argentina rutinsko prišla do lovorike. Čustvena Argentina je bila z agresivnim pristopom boljša od prve minute in je neverjetno neaktivne Francoze spravila v podrejen položaj, zato so gledalci videli enosmerni promet. Francozi niso bili pripravljeni na 34-letnega Angela Di Mario, ki je bil presenečenje in je na levem krilu smešil tekmece. Najprej je priigral enajstmetrovko, ki jo je realiziral Lionel Messi, nato je po protinapadu dosegel še gol, po katerem je imel solzne oči. Francija ni v prvem polčasu niti enkrat streljala na gol Argentincev in selektor Didier Deschamps je zaradi slabe igre napadalcev naredil dvojno menjavo že po 40 minutah. Iz igre sta morala Ousmane Dembele, zaradi očitnega pomanjkanja nogometne inteligence krivec za prvi gol, in ne povsem zdrav Oliver Giroud. V igro sta vstopila Marcus Thuram, njegov oče, ki je bil na tribunu, je bil svetovni prvak s Francijo leta 1998, in Kolo Muani.

Franciji ni pomagal niti hat-trick Mbappeja

Tudi v drugem polčasu dolgo časa ni kazalo na preobrat, Argentinci so imeli skoraj popolno tekmo in kontrolo. Francozi so bili povsem nenevarni, nato pa so v dobri minuti in pol izid izenačili prek do tedaj povem nevidnega in odrezanega Mbappeja, ki je realiziral enajstmetrovko in nato dosegel še izjemen zadetek z volejem. Francija je vključila turbopogon, Argentina je bila skoraj na kolenih, vendar se je pobrala. Ko je v drugem podaljšku v 109. minuti Messi dosegel gol, je kazalo, da je finale odločen. A Francija se je znova vrnila v 118. minuti, saj je Mbappe še drugič realiziral kazenski strel po igranju z roko Montiela. Pri enajstmetrovkah sta se zatresli nogi Comanu, ki mu je strel ubranil argentinski vratar Emiliano Martinez, in Tchouameniju, ki je žogo poslal mimo gola. Za Argentino so zadeli vsi štirje izvajalci Messi, Dybala, Paredes in Montiel, za Francijo pa le Mbappe in Kolo Muani. »Veliko smo trpeli. Mislili smo, da imamo tekmo pod kontrolo, vendar se je Franciji uspelo pobrati. Tekma je bila zelo zahtevna, očitno je bilo v usodi zapisano, da moramo trpeti. To je trenutek, o katerem sem sanjal vse življenje. Nimam besed, da bi opisal, kaj doživljam,« je povedal eden od argentinskih junakov, vratar Emiliano Martinez, ki se je izkazal v 123. minuti, ko je z nogo čudežno odbil strel Francoza Koloja Manuija.

Razočaranje v taboru Francije je bilo veliko. Ni bilo dovolj, da je Kylian Mbappe realiziral kar tri enajstmetrovke. »Zelo smo razočarani. Od sebe smo dali vse. Naleteli smo na veliko ovir. Borili smo se do konca, saj nismo popuščali. Več kot uro nismo bili v tekmi, vendar smo se vrnili in imeli možnost za zmago. Ponosen sem, ker sem Francoz. Pokazali smo veliko psihično moč, da smo se vrnili v tekmo, vendar to žal ni bilo dovolj za zmago,« je povedal osrednji branilec Francije Raphael Varane.

Hrvaška ima tri kolajne s šestih svetovnih prvenstev

Tretje mesto je osvojila Hrvaška, ki je premagala Maroko z 2:1. Hrvaška, država s slabimi štirimi milijoni prebivalcev, ima s šestih nastopov na svetovnih prvenstvih že tri kolajne: srebrno iz Rusije 2018 in dve bronasti iz Francije 1998 in Katarja 2022. Kolajno so osvojili vsakič, ko so napredovali v izločilne boje, saj trikrat niso napredovali iz skupine. V primerjavi z Rusijo pred štirimi leti, ko je Hrvaška v finalu izgubila s Francijo, je bilo v Katarju kar 18 novih igralcev. »Čestitam mojim igralcem in tudi Maroku, ki me spominja na nas pred štirimi leti. Bronasta kolajna je velik uspeh. Ko smo v četrtfinalu premagali Brazilijo, sem dejal, da imamo velik problem, saj nisi niti tam niti tukaj. Po porazu v polfinalu je bil boj za bron zelo težak, zato je bil trenutek, ko je sodnik zapiskal konec tekme, zame najbolj čustven moment tega turnirja. Nekaterih igralcev ne bo na naslednjem svetovnem prvenstvu, vendar to ni konec te generacije, saj nas junija prihodnje leto čaka zaključni turnir lige narodov. Imamo dovolj kadra in talenta. Ta reprezentanca ima moštvenega duha in enotnost. Jaz nisem odločilni faktor, imamo sijajen strokovni štab, sijajno ekipo, izkušnje in mladost. Vse se je izšlo. Imamo ekipo, v kateri nihče ne izstopa,« je bil evforičen selektor Hrvaške Zlatko Dalić.

Argentina – Francija 7:5 po 11 m (3:3, 2:2, 2:0) Strelci: 1:0 Messi (23/11 m), 2:0 Di Maria (36), 2:1 Mbappe (80/11 m), 2:2 Mbappe (82), 3:2 Messi (109), 3:3 Mbappe (118/11 m). Stadion Lusail, gledalcev 88.966, sodnik: Marciniak (Poljska), rumeni kartoni: Fernandez, Acuna, Montiel, Paredes, Martinez; Rabiot, Thuram, Giroud. Argentina: E. Martinez, Molina (od 91. Montiel), Otamendi, Romero, Tagliafico (od 121. Dybala), Mac Allister (od 116. Pezzella), De Paul (od 102. Paredes), Fernandez, Di Maria (od 64. Acuna), Messi, Alvarez (od 102. La. Martinez), selektor: Scaloni. Francija: Lloris, Kounde (od 121. Disasi), Varane (od 113. Konate), Upamecano, T. Hernandez (od 71. Camavinga), Tchouameni, Rabiot (od 96. Fofana), Dembele (od 41. Kolo Muani), Griezmann (od 71. Coman), Mbappe, Giroud (od 41. Thuram), selektor: Deschamps. Igralec tekme: Lionel Messi (Argentina). Streli v okvir gola: 10:5, streli mimo gola: 5:2, blokirani streli: 5:3, prosti streli: 22:28, koti: 6:5, prepovedani položaji: 4:4, obrambe vratarjev: 2:7, prekrški: 26:19, število podaj: 635:525, število natančnih podaj: 542:432, število napadov: 81:113, število nevarnih napadov: 42:31, posest žoge (v odstotkih): 54:46.