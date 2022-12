#intervju Marko Mandić, igralec: Kdo je zdaj tisti, ki naj reče: tako bo?

Via Negativa je v soboto praznovala dvajseto obletnico delovanja, kar kaže na izredno trpežnost ustanoviteljev te neinstitucionalne umetniške skupine, ki »zavestno radikalizira in relativizira lastno pozicijo s samoironijo in humorjem, razvija kolektivne postopke ustvarjanja in vztraja pri individualnem prevzemanju avtorske odgovornosti«. Idejni vodja projekta je bil režiser Bojan Jablanovec, med njenimi ustanovitelji pa so številni na različnih koncih delujoči igralci, od Katarine Stegnar do Grege Zorca, Primoža Bezjaka in drugih, tudi Marka Mandića, ki je soavtor številnih projektov, ki so skozi leta tematizirali igralca samega: Ekstrakt Mandić, Viva Mandić, MandićStroj, MandićCirkus.