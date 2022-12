Decembra se je začela nova sezona bralne akcije Mestne knjižnice Ljubljana Mesto bere, ki je namenjena bralcem, starejšim od šestnajst let. Tokrat bodo bralci spoznavali kratke literarne oblike. »Na priporočilni seznam smo uvrstili 50 naslovov kratkih zgodb in deset krajših proznih besedil, ki prikazujejo raznolike obraze sodobne realnosti in družbene razmere. Dodajamo jim izbor krajših romanov in risoromane, zgodbe v stripu, s čimer branje razširjamo še na področje vizualnega,« pojasnjujejo v javnem zavodu Mestna knjižnica Ljubljana.

Žanrsko in vsebinsko raznolike zgodbe

Bralci, ki bodo sodelovali v akciji Mesto bere, bodo tudi tokrat morali do najpozneje 3. maja prihodnje leto med okoli 60 predlaganimi naslovi prebrati najmanj pet knjig, izpolniti (spletni ali navadni) obrazec in ga oddati v knjižnici. Tako se bodo potegovali za nagrade. »Knjige tokrat v prvi plan povečini prinašajo prvoosebni pogled, zgoščeno in jedrnato pripoved, pogosto eksperimentalno, ko so detajli pomembnejši od širše slike in ko iz podrobnosti lahko uzremo tudi kontekste,« pojasnjujejo v javnem zavodu. Dodali so, da so izbirali žanrsko in vsebinsko raznolike zgodbe o identiteti, ženskah, multikulturalizmu, revščini, okoljskih problemih ...

Pomembna tematika, ki jo bodo obravnavale nekatere od predlaganih knjig v tokratni akciji Mesto bere, je begunstvo. Ravno ta problematika je po oceni Mestne knjižnice Ljubljana zaznamovala svet in zadnje literarno desetletje. Zato so v nabor priporočenih knjig uvrstili denimo zbirko Izgnanstvo avtorice Çiler İlhan, ki je zanjo prejela evropsko nagrado za književnost. Od slovenskih avtorjev priporočajo denimo delo Dvoživke umirajo dvakrat Zorana Kneževića, Fugato Veronike Simoniti in zbirko kratkih zgodb Dobrodošli Vesne Lemaić. Slednja je leta 2019 dobila nagrado novo mesto za zbirko kratkih zgodb.