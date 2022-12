Tudi zato, ker so domala vsi novi avtomobili že nekaj let opremljeni s povezavo bluetooth, ki omogoča, da naš pametni telefon spojimo z avtomobilovim sistemom in klice opravljamo prostoročno; to je po mnenju številnih strokovnjakov sicer skorajda povsem enako nevarno in voznika zamoti v isti meri, kot če bi klic opravil neposredno in držal telefon v roki, ni pa prepovedano. No, naj bo tako ali drugače, vse bolj jasno postaja, da večji problem kot telefoniranje postajajo druge vrste uporabe mobilnega telefona med vožnjo, pri katerih za nameček vozniki s ceste umaknejo tudi pogled, ki je pač usmerjen k ekranu telefona.

Poudariti moram, da gre zgolj za oceno iz lastnih izkušenj, saj sem za potrebe tega zapisa dlje časa opazoval obnašanje voznikov v prometu v Ljubljani in okolici ter pri praktično vsakem, čigar avtomobil se je na cesti obnašal »nenavadno« (je na hitri cesti ali dvopasovni mestni vpadnici vozil močno pod omejitvijo ali celo malo po enem, malo po drugem pasu ter na splošno deloval, kot da za njegovim volanom sedi vinjen voznik, ga je bilo treba na semaforju s hupanjem opomniti, da se je prižgala zelena luč in podobno), kasneje opazil, da je imel v roki mobilni telefon. Pa torej ne na ušesu, da bi s kom govoril, temveč v roki in »skritega« nižje, ker ga je uporabljal za kaj drugega – pisanje ali pregledovanje sporočil, brskanje po spletu... Kot bi bil prepričan, da je pri tem dovolj »skrit«, da tudi v primeru kontrole prometa policist njegove (ali njene) uporabe telefona pač ne bo opazil. Še več – takšnih je bilo na desetine, tistih, ki bi po telefonu govorili, niti deset.

Uradnih številk, ki bi potrdile »moje«, na žalost ni, saj tudi pri Policiji ločenih podatkov za način uporabe telefona med vožnjo ne vodijo. Obstaja pa več raziskav, od slovenskih do evropskih in ameriških, pri katerih že delež tistih, ki so prostodušno priznali, da med vožnjo pišejo in pregledujejo sporočila, uporabljajo družbena omrežja in se celo fotografirajo ali snemajo, večkrat (močno) preseže 50 odstotkov.

No, pa saj za dokaz niti ni treba na cesto in se iti »detektiva«. Dovolj je odpreti aplikacijo instagram, pa vas bodo posnetki uporabnikov, ki se med vožnjo fotografirajo ali se snemajo in pri tem namesto na cesto gledajo v kamero, kar preplavili. Pri čemer se nekateri radi »pohvalijo« celo s tem, kako zelo (pre)hitro vozijo, po možnosti celo ponoči (o njihovem psihofizičnem stanju lahko zgolj ugibamo), drugi pa svojim sledilcem pač zgolj razlagajo o svojih vsakdanjih težavah ali o tem, da hitijo k frizerju, nato pa še na manikuro. Ter jih denimo v anketi povprašajo še, kakšno barvo in dolžino las ali nohtov naj izberejo. Da, tudi slovenskih uporabnikov. Pri čemer je dejansko vse skupaj iz več različnih, a precej očitnih razlogov, še bistveno nevarnejše od telefoniranja samega.