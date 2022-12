Kanadski pevec, romantično so ga povezovali tudi s pevko Rihanno, je izdelavo ogrlice naročil pri Alexu Mossu v New Yorku. Vsebuje 42 zaročnih prstanov in 351,38 karata v diamantih. Ameriški draguljar je na svojem instagramu objavil videoposnetek, ki prikazuje nov kos, ki ga je opisal kot »pravi čudež v svetu nakita« in dodal, da so kosi nakita izdelani iz 18-karatnega belega zlata s tehniko orlovih krempljev.