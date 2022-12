Če smo bolj natančni, gre za njegovo legendarno sobo s čevlji v Miamiju na Floridi, kjer hrani zbirko z več kot 10.000 pari. »Superge so bistveni del hiphop kulture in njihovo zbiranje je umetnost – tako kot ustvarjanje glasbe,« je dejal Khaled v izjavi. »V igro s čevlji vnašamo enako strast in energijo kot v studio. Navdušen sem, da lahko delim svoje kraljestvo superg z oboževalci in jim dam priložnost, da hodijo v njih.« In koliko stane spanje med čevlji? Če verjamete ali ne – le 11 dolarjev na noč.