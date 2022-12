Toronto . Prejšnji torek je minilo pet let od tragične, a tudi skrivnostne smrti enega najbogatejših kanadskih parov, Barryja in Honey Sherman. Povsem oblečeni trupli je v napol sedečem položaju ob notranjem bazenu v kleti našel nepremičninski agent, ki je potencialnim kupcem razkazoval njuno graščino v Torontu. Okoli vratu sta imela75-letni Barry in njegova pet let mlajša žena zategnjena pasova, privezana na ograjo bazena. Že kakšna dva dni se z njima ni slišal nihče, ne družina, ne prijatelji, ne poslovni partnerji. Znakov vloma v vilo policija ni našla. Okoliščine njune smrti so opisali kot sumljive, a kljub neumorni preiskavi, ki je bila zaradi denarja in moči pokojnikov še dodatno pod drobnogledom javnosti, policija doslej ni aretirala še nikogar. »Vsak dan teh petih let od umora je bil prava nočna mora. Bolečina, izguba in žalost se s časom le še večajo,« je ob obletnici povedal njun sin Jonathon in ponudil 35 milijonov kanadskih dolarjev (okoli 24 milijonov evrov) nagrade za informacije, ki bi vodile do morilca. Upa, da bo takšen znesek komu z informacijami in praznimi žepi končno razvezal usta.

Otroci najeli svoje forenzike

Shermanova sta bila med najbogatejšimi Kanadčani, družila sta se z ministri, senatorji, med prijatelje sta štela tudi premierja Justina Trudeauja. Barry je leta 1974 ustanovil in odtlej vodil farmacevtski gigant Apotex, ki je postal sedmi največji proizvajalec zdravil na svetu. Forbes je v času umora njegovo premoženje ocenil na okoli tri milijarde dolarjev. Oba s soprogo sta bila velika filantropa, ki sta v dobrodelne namene darovala več deset milijonov dolarjev. A niti vse bogastvo tega sveta vsaj doslej ni pomagalo pri rešitvi skrivnostnega primera. Policija je sprva govorila celo o možnosti dvojnega samomora ali o možnosti umora in samomora, nad čemer so bili njuni štirje otroci zgroženi. »Nikoli ne bi nikogar tako zapustila. Vzeli so nam ju,« je v družbi treh sester na pogrebu povedal sin Jonathon. Tolažilo jih je le dejstvo, da so starši skupaj tudi v posmrtnem življenju. »Vsak zase sta bila dokaj neuporabna. Kot ključavnica brez ključa. Skupaj pa sta bila nepremagljiva,« se jima je poklonil. Otroci so najeli svoje strokovnjake, forenzike in zasebne detektive, zdelo se je, da policiji ne zaupajo.

Še vedno brez aretacije

Ta je želela le biti temeljita, da ne bi prehitro delali zaključkov v napačni smeri. Šest tednov po najdbi trupel je policija sporočila, da preiskuje umor in da sta bila zakonca načrtni tarči. Na vrhu seznama morebitnih motivov za dvojni umor je bil, kakopak, denar, so poročali mediji. Barry je rad posojal denar prijateljem in družini, pa tudi vlagal v druga podjetja, po drugi strani pa je v dolgih letih poslovanja na sodišče spravil več deset ljudi. Nazadnje le nekaj dni pred smrtjo. Policija je molčala o morebitnih dokazih in tudi o tem, ali je bilo iz graščine kaj ukradeno. Osumljencev niso imeli, posnetkov nadzornih kamer tudi ne, saj jih Shermanova nikoli nista namestila. Na javnost so se obrnili s prošnjo za morebitne informacije, a minili so dnevi, tedni, meseci, primer pa se ni premaknil z mrtve točke. Po letih molka so lani, na četrto obletnico umora, objavili posnetek osumljenca v kapuci, sprehajajočega se po soseski v bližini doma družine Sherman. Policija je prosila za informacije, saj ni vedela niti tega, ali gre za žensko ali moškega, kakšne starosti je, teže, barve kože … Tudi tokrat niso imeli sreče. Osumljenca niso našli. Primer še danes ostaja nerešen. Samo kot zanimivost – odnosi nekoč složnih sorojencev (in dedičev) so se v letih po nasilni smrti staršev skrhali. Nič čudnega, če pa je ena od sester, Alexandra, javno oznanila, da bi pri krvavem dejanju lahko imel vmes prste brat Jonathon. Oče naj bi ga namreč spodbudil, naj mu vrne okoli 50 milijonov kanadskih dolarjev, saj je v podjetju potreboval pritok gotovine. Jonathon je vpletenost v smrt staršev zanikal.