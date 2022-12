Nova Gorica. Poudarek skupščine je bil namreč na načrtovanih naložbah, ki jih bo direkcija izvedla v prihodnjih letih. Leta 2023 se bo nadaljevalo projektiranje nadgradnje postaj Most na Soči in Bohinjska Bistrica, v povezavi z urejanjem območja v Novi Gorici pa bodo izvedeni tudi infrastrukturni ukrepi v Prvačini, Šempetru pri Gorici in na progi proti italijanski Gorici, so sporočili iz Posoškega razvojnega centra, ki konzorcij koordinira.

Po navedbah Posoškega razvojnega centra poteka bilateralno dogovarjanje med Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino za vzpostavitev čezmejnih linij javnega potniškega prometa, med katere sodi tudi navezava Bohinjske proge na italijansko omrežje v Gorici. Na tej progi naj bi bili vlaki najprej na razpolago zlasti za turistične namene in logistično podporo Evropski prestolnici kulture GO! 2025, s posodabljanjem in povečevanjem zmogljivosti infrastrukture pa naj bi se razvijala tudi čezmejna ponudba javnega potniškega prometa za vsakodnevne potrebe prebivalstva.

Člani konzorcija so vnovič potrdili zaveze, zapisane tudi v konzorcijski pogodbi, in sicer umestitev Bohinjske proge kot hrbtenice trajnostne mobilnosti v medregijskem in čezmejnem prostoru.

»Za dosego ciljev bo treba v prihodnjih letih prenoviti vse postaje in postajališča, uvesti sodobno daljinsko vodenje prometa, omogočiti zadostne infrastrukturne zmogljivosti za večjo pogostost voženj vlakov ter storitve vključiti v integriran in digitalno podprt sistem javnega potniškega prometa. Z ustreznimi ukrepi je treba spodbujati tudi razvoj turističnih proizvodov, vezanih na Bohinjsko progo, in večjo uporabo železniškega prevoza za potrebe regionalnega gospodarstva,« so poudarili v Posoškem razvojnem centru.

Konzorcij za Bohinjsko progo so soustanovile občine, razvojne agencije in destinacijske organizacije na območju ob progi med Jesenicami in Sežano.