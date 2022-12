Prenova in oživitev grajskega pritličja

Te dni sta črnomaljski župan Andrej Kavšek in ministrica za kulturo Asta Vrečko podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Branilci krone in meja, ki zajema obnovo in oživitev pritličja gradu Črnomelj. Projekt, ki naj bi ga izvedli do konca leta 2025, je vreden okoli dva milijona evrov. Od tega bo ministrstvo za kulturo iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost v letih od 2023 do 2025 zagotovilo 1,3 milijona evrov, ostalo pa črnomaljska občina.