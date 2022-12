Zgodbo o kamniškem mamutu že od samega začetka spremljajo številni zapleti. Najdba ostankov pleistocenskega sesalca v Nevljah pri Kamniku marca leta 1938 je zelo hitro pritegnila veliko pozornosti, saj je bil to edinstven dogodek v našem prostoru. Zaradi spora med kamniško lokalno upravo in tedanjim prirodopisnim oddelkom Narodnega muzeja v Ljubljani so ostanke mamuta v Ljubljano prepeljali šele maja 1938. Vse od takrat v Kamničanih tli želja, da bi odkritje primerno ovekovečili s kipom v naravni velikosti tega orjaka.

Dve toni in pol težak orjak

Že leta 2008 je mamutov kip v naravni velikosti izdelal kipar Miha Kač, nato pa je projekt zastal. Leta 2009 so namreč napovedali, da bodo njegov tri tone težak bronasti odlitek v naravni velikosti že v nekaj mesecih postavili v sotočje Kamniške Bistrice in Nevljice, ob vstopu v mesto, kjer naj bi pritegnil največ pogledov. A se to še vse do danes ni zgodilo. Leta 2008 je Kač izdelal orjaški negativ znamenitega 20.000 let starega sesalca v naravni velikosti, na občini pa so na svoje obljube milo rečeno pozabili. Zataknilo se ni le pri denarju za bron, ampak tudi pri dostopni poti do sotočja, saj je ta v zasebni lasti.

Zdaj bodo v Kamniku po letih čakanja zgodbo o mamutu, tako vsaj kaže, vendarle pripeljali do konca. Kot nam je povedal Tone Smolnikar, nekdanji kamniški župan, v mandatu katerega se je zgodba tudi začela odvijati, so s projektom že proti koncu. Da gre za kar velik projekt, povedo že finančne številke. Samo za skulpturo mamuta bo občina namenila dobrih 131.000 evrov, pri čemer bodo 50.000 evrov pridobili iz nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradbena dela – izvajalca so izbrali šele po drugem razpisu – bodo trajala še vsaj do sredine oziroma konca januarja. Vrednost investicije je ocenjena na dobrih 160.000 evrov in med drugim obsega porušenje dela tlakovanih in betonskih površin na severnem delu tega območja, saj bodo po dokončanih delih vse pohodne površine urejene v enotni podobi, z betonskim tlakom, namestili pa bodo tudi parkovno in urbano opremo. V naslednji fazi bodo, kot je dejal Smolnikar, uredili še brežino reke, po potrebi tudi odstranili nekaj dreves. »Res si želimo, da bi mamuta opazili že z obvoznice.« Do takrat bo – kot zagotavlja tudi Roman Kamšek iz družinskega podjetja Livarne umetnin z Gore pri Komendi, ki je bilo najugodnejši izvajalec na javnem razpisu že davnega leta 2009 – končan tudi 2,5 tone težak, dobre 4 metre visok in skoraj 7 metrov dolg kip. »Če me kdo vpraša, kdaj sem začel izdelovati kip, mu povem, da se žal ne morem spomniti, saj je to že tako daleč,« pojasni Kamšek, ki prav zato ne more povedati, koliko ur je sam in z ekipo potreboval za njegovo izdelavo. »Ko sem imel v delavnici zaposlenih še pet ali šest ljudi, smo kakšen teden, ko ni bilo dela, naredili odlitek ali dva. Če smo v 90. letih prejšnjega stoletja za skulpturo bika Janeza Boljke potrebovali 1000 ur, lahko rečem, da smo za mamuta vsaj še enkrat toliko. In če me vprašate, koliko neprespanih noči je za mano, v katerih sem razmišljal in iskal tehnične rešitve, ne znam odgovoriti.«

Mamut viden že z obvoznice

Čeprav je mamut v času našega obiska že stal na nogah, je bila slika pred tednom dni drugačna. »Sestavljali smo ga v sosednji delavnici, kjer je tudi dvigalka. Na vrhu je še vedno odprtina, da smo dele lahko varili med seboj. Treba bo še trdno namestiti oba okla,« pripoveduje livar in se namuzne, ko prizna, da je desni okel montiral, še preden je dobil slike. »Treba ju bo zamenjati,« pove in doda, da jih čaka še kar nekaj dela. »Kip bo treba do konca obdelati, varjene dele zbrusiti, da se vari ne bodo videli. Sledi peskanje in toniranje z zaščitnim premazom,« pojasnjuje Kamšek, ki ocenjuje, da bodo dela končali do sredine januarja.

Takrat naj bi svoje delo končali tudi delavci ob reki in pripravili prostor, na katerem bo mamut iz Nevelj končno našel svoje mesto. »Izbrana lokacija je res le 100 metrov višje od predvidene, a je še vedno na vhodu v staro mestno jedro Kamnika. Zavedamo se, da bo nekaterim ljudem všeč, nekaterim pa ne,« pove Smolnikar, ki ima z mnenjem Kamničanov nemalo izkušenj. Prav njemu je župan Matej Slapar zaupal končanje projekta, saj ga je v svojem dolgoletnem mandatu tudi zastavil. »Želim si, da bi lahko kip javnosti predstavili 8. februarja, na kulturni dan. Hkrati se bomo trudili, da bi v zelo kratkem času ob njem postavili tudi informativne table, saj si želimo, da bi mamut postal del šolske učne poti,« je še dejal Smolnikar.