Pogodbeni rok za dokončanje gradnje je 31. avgust prihodnje leto. Projekt vključuje gradnjo novega prizidka h gimnaziji pri vogalu Vojkove in Linhartove ceste ter prenovo delov prostorov. Prizidek je delno zasnovan kot nadomestna gradnja obstoječe plesne dvorane in deluje kot povezovalni člen med prizidkom iz osemdesetih let prejšnjega stoletja in novejšo telovadnico.