DeSUS februarja z novim vodstvom in imenom

Stranka DeSUS bo februarja prihodnje leto organizirala volilni in programski kongres. Predsednik Ljubo Jasnič ne bo več kandidiral, ker meni, da morajo stranko prevzeti mlajše sile. Dolgove iz minulih let so pokrili s prodajo nepremičnine, zato stranko prepuščajo naslednikom tudi finančno konsolidirano.