Nepreslišano: Anže Logar, poslanec SDS

Če ocenjujem, da bi moral Janša po takšnem volilnem letu odstopiti? To je njegova odločitev. On vodi stranko. Vodi jo že dlje časa, in če bi se sam tako odločil, bi se tako odločil. O politični odgovornosti presoja vsak sam. Na svojem primeru sem, kot predsednik ljubljanskega mestnega odbora SDS, presodil, da s svojo aktivnostjo ne morem izboljšati rezultata, ki sem ga dosegel leta 2018, in da je bil letošnji rezultat velik padec. Zato sem sprejel politično odgovornost, odločil pa sem se sam, in tudi meni bi bilo neverjetno, če bi mi kdo drug skušal to sugerirati. Na ravni stranke je to stvar predsednika in izvršilnega odbora.