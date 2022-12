Zato je privlačna misel, da bi laiki prevzeli skrb za gospodarske zadeve v župnijah (tam, kje se obrača največ denarja, so se duhovniki slabo izkazali), druge zadeve, verouk in katehezo (pouk o krščanski veri, prvo obhajilo in birma), naj prevzamejo starši. Seveda plače ostanejo duhovnikom, saj starši sodelujejo prostovoljno. Cerkev s svojimi nekrščanskimi aferami daje slab zgled. Prav neverjetno je, kako so zgledi nalezljivi. In to dobri in slabi. Zato vzgajajte otroke z zgledi, ne pa s pridigami. Pridige prepustite Cerkvi, ki je sicer protislovna ustanova, pridiga eno, prakticira pa drugače. Prepustimo papežu, da ureja to neskladje. Čeprav se papež trudi prebroditi to neujemanje, toda čeri je preveč in uspeha je bolj malo. Dvomite? Vprašajte otroke. Papežu sta na temo splava priskočila na pomoč dva italijanska škofa, Giovanni Piano in Luigi Bettazzi, s predlogom, ki bo rahljal živce gorečim privržencem cerkvenih dogem, saj je za njih življenje sveto. No, včasih ustrelijo (ubijejo) zdravnika, ki je opravil splav, kajti njegovo življenje ni bilo sveto. Škofa javno zagovarjata splav do petega meseca nosečnosti, ker to ni zločin, kot velja sedaj. Kako razlagata svojo odločitev? Začneta s primerjavo. Ko je Bog po svoji podobi ustvarjal človeka iz prahu ali gline, kaj je pač imel pri roki, modeliran kipec pač še ni bil človek. Šele ko mu je »vdahnil življenje«, je zadeva postala človek (Adam). Škofa sta mnenja, da tudi oplojeno žensko jajčece (ovum) prvih pet mesecev ni živo bitje, je potencialni človek. Zato splav, opravljen v tem obdobju, ni zločin in svetost življenja ni ogrožena. Če jima uspe uveljaviti »novi slog«, potem poljskim ženskam ne bo treba več odhajati v tujino, da opravijo splav. Doma bi doživele zakonsko določeno kazen. V taki katoliški Poljski je res potreben novi slog, ki se je začel s protestiranjem žensk.

Obdobje pandemije je iz zdravstvenih razlogov razredčilo število obiskovalcev cerkva. Toda posebno v zahodni Evropi se z mislijo, kar ne potrebujem, ne obiskujem, še naprej zmanjšuje število obiskovalcev cerkva. Cerkev je s svojimi dejanji prispevala k temu trendu in za nameček so še potencialne »ovčke« postale bolj ozaveščene in nočejo v »stajo«. Voz, ki drvi navzdol, je težko ustaviti. Seveda se cerkveni možje sprašujejo, kako se jim je to moglo pripetiti. In to po tolikih letih uspešnega vladanja v svojo korist. Če bo šlo tako naprej, lahko svojemu Bogu samo še vzkliknejo: »Eloi, Eloi, lema sabahtani?« Ali gre Cerkev res svoji Golgoti naproti?

Sedaj pa še primer, zardi katerega sem se lotil pisanja tega članka. Redno plačujem nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, Cerkev pa ne. Sicer pa zgledi vlečejo in če oni ne bodo plačevali, tudi jaz ne bom, saj je moja hiša tudi »sakralni objekt«. V nedeljo molim, če nimam bolj pametnega opravka, ali pa odprem TV s prenosom maše in se tako posvečam Bogu.

V podporo enakopravnosti so sedaj lastniki sakralnih in sekularnih objektov zakonsko izenačeni. Ustavno sodišče je sklenilo: »Vera ne pomeni posebnega odnosa ljudi do narave in stvarstva, ampak staromodni ritualizem, ki jim je v sodobnem času odveč.« Zaradi te »uravnilovke« je nastal vik in krik vernih zagovornikov cerkvenih privilegij, ki pa ni ravno zgled cerkvenega nauka. Opomnil bi jih, da so se rodili kot ateisti in šele ko so padli pod vpliv verskih predstavnikov, so postali ustrezni gorečneži, saj zatrjujejo: »Odločitev Ustavnega sodišča zanika človeško naravo.« Tako sem izvedel, da mi je država z zahtevkom o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zanikala mojo človeško naravo. Kaj pa sem potem, če ne človek? Tega, da mi zanikajo mojo človeško naravo, pa ne dovolim in v znak protesta ne bom več plačeval omenjenega prispevka. Res so spremembe nujne. Naj bo moj članek laični prispevek k novi evangelizaciji Cerkve.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani