Vemo, kaj počne Rusija, da bi ukrotila Ukrajino. Po vrsti neuspehov na bojiščih se že nekaj časa znaša nad strateško civilno infrastrukturo, s čimer – kot opozarjajo v Združenih narodih – ogroža preživetje kar nekaj milijonov ljudi. Elektrike ne dobiva že skoraj polovica države. Enako je s tekočo pitno vodo in Ukrajini grozi ena največjih humanitarnih katastrof v zgodovini človeštva.

A kaj takega, čeprav nehumanega in zločinskega, je bilo pričakovati, ko je ukrajinski predsednik Zelenski, opogumljen z dobavami najsodobnejšega ameriškega in evropskega orožja, vzhičeno razglašal prve večje zmage ukrajinskih sil in delne umike agresorja iz okupiranih predelov Donbasa. In še dobro – priznajmo si – da si Putin ni privoščil uporabe jedrskega izstrelka, kar pa se še vedno lahko zgodi. Zagotavlja sicer, da tega ne bo storil vse dotlej, dokler Rusija ne bo napadena, a vemo, koliko velja njegova beseda. Enako je miril, ko se je 120 tisoč ruskih vojakov urilo ob meji kak mesec pred agresijo. Vsi scenariji so torej še vedno možni, dokler ne bo dogovora o koncu sovražnosti.

A vrnimo se h »generatorjem upanja«, kot so to akcijo v Evropskem parlamentu poimenovali. Plemenito, ga. Metsola – sam pozivam tudi občine na mojem koncu, v Istri, Koper, Izolo, Piran in Ankaran, da se pobudi pridružijo in poskrbijo za nakup vsaj desetine strojev. Toda pozabili ste, da sta največji »generator upanja« volja in pripravljenost na pogajanja o miru in pokončanju te drame, ki ubija in uničuje Ukrajino ter straši in siromaši Evropo. Pri tem pa ste nedavno zakorakali v nasprotno smer: sprejeli ste resolucijo, pa dvomim, da ste imeli vi kakršne koli pomisleke, ki razglaša Rusko federacijo za podpornico mednarodnega terorizma, ki da ga tudi sama izvaja. Morda je res temu tako, a nikoli niste česa takega razglašali na račun Združenih držav Amerike, ki imajo tovrstnih ali podobnih grehov (Vietnam, Irak, Afganistan, Sirija, Libija, Jemen, Kuba, Venezuela itd) do vrha glave. Sicer je največja težava z resolucijo proti Rusiji to, da krepko zoži manevrski prostor za pogajanja v trenutku, ko bi bistroumi v Bruslju in v ostalih prestolnicah EU spoznali, da brez iskanja dogovora s Putinom ne bo šlo, da vojne in vseh z njo povezanih negotovosti in tveganj ne bo konec. Kot nekdo, ki ves čas zagovarja drugačen pristop Evrope do omenjene drame in do agresorja, zlasti potem, ko je dosedanji učinkoval le toliko, da je veliko škode prizadejal bolj evropskemu kot ruskemu gospodarstvu, naj pohvalim naše štiri evroposlance iz socialdemokratskega in demoliberalnega bloka, Brgleza, Nemca, Jovevo in Grošlja, ker niso prispevali glasu k sporni resoluciji. In Brglez je tudi pojasnil zakaj: »Otežkočena bo pot k pogajanjem.«

Pa na koncu, glede slednjih, potem ko sta obe strani, ukrajinsko-zahodna in ruska, načeloma nanje pristali, a vsaka postavila pogoje, ki se vzajemno izključujejo, sugestija naši diplomaciji: daj nekaj od sebe! Predlagaj en sam, za obe strani veliko bolj sprejemljiv skupen pogoj – prekinitev spopadov za mesec dni, ali vsaj med božično-novoletnimi prazniki, ter takoj za pogajalsko mizo v Ankari (še bolje pri nas na Brdu!) Blinken in Lavrov. Morala bi stopiti zraven – bo kdo rekel – še ukrajinski minister Kuleba in zunanje politični predstavnik EU Borrell, a bi lahko taki neuravnoteženosti ruska stran nasprotovala. Pa itak je vsakomur jasno, da je obči dogovor dosegljiv le na relaciji Moskva-Washington. Razmislita, spoštovana Golob in Fajonova, vsaj preden bosta znova soglašala z naslednjo pošiljko 18 milijard evrov Kijevu. Že prav, da se Ukrajincem pomaga pri rekonstrukciji razdejane države, a le ko bo vojne konec. V soboto sprejeto nakazilo je Sizifov trud – denar bo pogorel v plamenih spopadov, pa niti en mali vrtec ne bo obnovljen.

Aurelio Juri, Koper