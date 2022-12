Tako Argentina kot Francija se v finalu nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju potegujeta za tretji naslov svetovnega prvaka. Argentinci so pokal osvojili leta 1978 in 1986, Francozi pa leta 1998 in kot aktualni svetovni prvaki leta 2018. Po prvem polčasu bistveno bolje kaže Argentincem, ki so Francoze nadigrali na krilih zelo razigranega Ángela Di Maríe.

Argentinski selektor Lionel Scaloni je za finale v začetni enajsterici, ki je začela obračun s Hrvaško v polfinalu, sicer opravil zgolj eno menjavo in zadel v polno. Namesto Leandra Paredesa je na zelenico stopil prav Di Maria, ki je imel na turnirju težave s poškodbami. Francoska obrambna linija v prvem delu preprosto ni imela odgovora za prodore 34-letnika iz Rosaria.

Ta je po dvajsetih minutah igre na levem boku nakazal podajo v sredino, spremenil smer, zavil v kazenski prostor, kjer ga je s hrbta nespametno podrl Ousmane Dembélé. Lionel Messi je strel z bele točke v 23. minuti rutinirano pretvoril v vodstvo z 1:0. Di Maria in Messi sta bila del akcije tudi v 36. minuti, ko je Argentina izvedla izjemen protinapad. Čudovito globinsko podajo Alexisa Mac Allisterja je za hrbet francoskega vratarja Huga Llorisa pospravil Di Maria. Francija v prvem polčasu resnejših priložnosti ni imela.

Podobno brez idej so bili Francozi tudi v drugem delu. Prvi kot so si priigrali šele v 51. minuti, brez pravih priložnosti pa so bili vse do zadnjega dela tekme. Tekma se je nato prelomila v 79. minuti, ko je napadalec frankfurtskega Eintrachta Randal Kolo Muani priboril Franciji enajstmetrovko. Pod pritiskom se je izkazal Kylian Mbappé, ki je žogo z močnim strelom poslal v desni spodnji kot, kamor je sicer pravilno krenil tudi vratar Emiliano Martínez. Mbappé je po tem, ko je z bele točke znižal na 1:2, v 82. minuti po hitrem postopku s tehnično brezhibnim vole udarcem izenačil na 2:2. Do konca rednega dela smo na obeh straneh videli še nekaj obetavnih priložnosti, a novega zadetka do konca rednega dela vendarle nismo dočakali. Igrajo se podaljški.