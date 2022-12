Dobitnike nagrad, ki jih bo tokrat že 52. podelil Sklad Staneta Severja, ustanovljen v spomin na legendarnega gledališkega in filmskega igralca, je po pregledu vseh predlogov izbrala strokovna žirija. Predsedovala ji je igralka Nataša Barbara Gračner, članice pa so bile igralka Silva Čušin in dramaturginje Diana Koloini, Tea Rogelj ter Zala Dobovšek.

Nagrado Sklada Staneta Severja za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih bo prejela članica igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega Iva Krajnc Bagola, ki je, kot je zapisala žirija, vrhunska igralka klasičnega in sodobnega repertoarja, ki suvereno obvladuje širok razpon igralskih izrazov in različnih gledaliških žanrov. V zadnjih dveh letih je ustvarila niz odličnih različnih vlog. »Varja v Češnjevem vrtu, Nikolina v Le zaljubiti se ne smemo, Šracia v Zimski poroki in Ženska v Izrednih razmerah vsaka zase predstavljajo izvirno in prepričljivo kreacijo,« je poudarila žirija.

»Njeno igro odlikuje sposobnost pronicljive analize, s katero obvladuje psihološke globine in nianse svojega lika, kot tudi žanr, mehanizme in strukturo celote in pa lastno mesto v njej. Pri tem izkazuje izrazit posluh za sodoben gledališki izraz, komunikativnost in kompleksnost obenem. Temeljita je in izrazito predana svojemu gledališkemu delu, s katerim zasleduje najvišje profesionalne standarde,« je zapisala žirija.

O članu igralskega ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana Juriju Zrnecu pa je izpostavila, da so njegove bogate izkušnje z burlesko in širok spekter nadarjenosti za uprizarjanje komičnega in satire ključni faktorji, zaradi katerih je zablestel v uprizoritvi Veliki diktator. Prepričal pa je tudi z vlogami fanatičnega Sturmführerja v uprizoritvi Nova Rasa in Clova v uprizoritvi Konec igre.

V Velikem diktatorju se je Zrnec tako kot Charlie Chaplin igralsko razcepil na dve vlogi. »Zaradi izjemno avtonomnega čuta v kreiranju ironičnih profilov likov ter natančnega razumevanja zakonitosti burleske je Zrnec oblikoval humoren, a tudi nelagoden, v vsakem primeru pa nujen ambivalenten odnos do (politične) vsebine. S svojo odrsko pojavo v kritično in moreče zgodovinsko obdobje 2. svetovne vojne Zrnec vstopa s polno telesno in umsko prezenco ter scela obvladuje izvedbene postopke dinamike upočasnjevanj, zamrznitev, hipnih preskokov in zasukov,« je zapisala žirija.

Nagrado Sklada Staneta Severja za igralsko stvaritev študenta dramske igre je dodelila Mini Švajger in Matevžu Slugi za vloge v produkciji dramske igre tretjega letnika AGRFT, uprizorjene po motivih dram Tennesseeja Williamsa. Žirija je v utemeljitvi posebej izpostavila prizor iz Steklene menažerije, kjer je Švajger imela vlogo Laure, Sluga pa Jima: »Nastal je skoraj antologijski prizor emblematične prisotnosti dveh igralcev, ki sta z minimalnimi sredstvi zlita s svojima likoma ustvarila pretresljivo in katarzično sceno.«

Članici Šentjakobskega gledališča Ljubljana Nives Mikulin je Severjeva nagrada pripadla za vlogo Matere v drami Pelikan Augusta Strindberga, ki jo je zgradila suvereno, pretanjeno in v dikciji natančno. Mikulin je sicer, kot je zapisala žirija, že večkrat dokazala širok igralski razpon, igralsko disciplino in prefinjen občutek za kontekst. Pohvali se lahko tudi z matičkom za vlogo v Jesihovi igri Triko leta 2016 in posebnim priznanjem za izvedbo songa v avtorski reciklaži Feydeaujeve komedije Strasti, laži in maček v žaklju na letošnjem, 60. Linhartovem srečanju.