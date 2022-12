Žan Kranjec s prepričljivim vodstvom po prvi vožnji v Alta Badii

Slovenski as Žan Kranjec vodi v prvi vožnji na tretjem veleslalomu v sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev v Alta Badii. Na drugem in tretjem mestu sta Norvežana. Henrik Kristoffersen zaostaja šest desetink sekunde, in njegov rojak Lucas Braathen pa 73 stotink sekunde. Prva vožnja v Alta Badii se še ni končala.