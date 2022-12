Kralji Anžeta Kopitarja po kazenskih strelih ugnali San Jose

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma po kazenskih strelih s 3:2 ugnali San Jose Sharks. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v 23 minutah in pol sprožil en strel na gol in ostal brez točke.