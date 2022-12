Hrvaška je povedla v sedmi minuti, ko je zadel Joško Gvardiol. Le dve minuti kasneje je na drugi strani izenačil Achraf Dari, za končnih 2:1 pa je poskrbel Mislav Oršić v 42. minuti. V drugem polčasu golov ni bilo, Hrvati pa so se po letu 1998 vnovič veselili bronaste kolajne. Pred štirimi leti so bili podprvaki, v finalu jih je v Rusiji ugnala Francija s 4:2.

Hrvati so dvoboj bolje začeli, blizu vodstva pa so bili že ob koncu druge minute, ko je slabo žogo izbil maroški vratar Yassine Bounou. Slabih pet minut kasneje so podprvaki iz Rusije povedli. Joško Gvardiol je sijajno meril z glavo po lepi kombinaciji iz prostega strela, potem ko je izkoristil lepo podajo prav tako z glavo Ivana Perišića.

Na drugi strani so Maročani hitro izenačili. V deveti minuti je podobno, po prostem strelu, a slabem izbijanju Lovra Majerja zadel Achraf Dari.

Hrvaška je nato nadzorovala dvoboj, a poskusi Oršića v 10., Andreja Kramarića v 18. ter Luke Modrića v 24. minuti niso ogrozili Bounouja.

V nadaljevanju so bili nekoliko nevarnejši Maročani, a so se Hrvati dobro branili. Še najbližje vodstvu je bil Youssef En-Nesyri po strelu z glavo po kotu v 37. minuti. Poskus Ziyecha od daleč pa je v 40. minuti končal mimo vrat.

Hrvati pa so povedli v 42. minuti, potem ko z leve strani Oršić zelo natančno meril, premagal Bounouja, ki se je s konicami prstov še dotaknil žoge, a se je ta od vratnice odbila v mrežo.

V drugi polčas so odločno krenili Hrvati. Strel Oršića v 47. minuti nekoliko z leve je po posredovanju maroške obrambe malce zgrešil cilj.

Maročani so imeli vse več težav s poškodbami, saj so med drugim ostali brez obeh osrednjih branilcev, medtem ko so morali vse bolj tvegati in obrambno linijo postaviti višje na zelenici. Hrvati so to sprva izkoriščali, v enem od protinapadov pa so v 74. minuti zahtevali najstrožjo kazen. Soba za Var glavnega sodnika Abdelrahmana Al-Jasima na to ni opozorila, En-Nesyrija pa je minuto kasneje na drugi strani ustavil Dominik Livaković s pravočasnim posredovanjem.

Kovačić je imel v 87. minuti najlepšo priložnost za predčasno odločitev, a je iz ugodnega položaja žogo s slabšo nogo poslal mimo vrat.

Maročani so ob koncu z visokimi žogami v kazenski prostor Hrvatov skušali izsiliti podaljšek in skorajda uspeli v svoji nameri. Po podaji v kazenski prostor je namreč v 96. minuti poskus z glavo En-Nesyrija za las odletel prek vrat.

Na SP bo na sporedu le še finale, v nedeljo ob 16. uri se bosta pomerili reprezentanci Argentine in Francije. Argentinci so mundial osvojili v letih 1978 in 1986, Francozi pa poleg 2018 še leta 1998.