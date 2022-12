V Val Gardeni so že v četrtek izpeljali smuk, nadomestnega za odpadlo smukaško preizkušnjo iz Beaver Creeka. Po šestih letih je bil na smukih na progi Saslong znova najhitrejši Avstrijec. Smuk je dobil Vincent Kriechmayr. A so se zvezde v soboto znova naravnale v skladu z norveškimi silnicami, ko je za še sedmo norveško smukaško zmago v Val Gardeni poskrbel Kilde.

Današnji smuk je postregel z manjšimi presenečenji. Francoz Clarey je pri 41 dokazal, da ni za staro šaro in se še vedno lahko zavihti na stopničke v konkurenci svetovnega pokala.

Clarey je prišel do še desete uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Olimpijski podprvak iz Pekinga je na smukih v Val Gardeni skočil še tretjič na smukaške stopničke, prvič po letu 2013. Italijan Casse pa se je sploh prvič v konkurenci svetovnega pokala uvrstil na zmagovalni oder.

Na četrto mesto se je s startno številko 32 zavihtel Francoz Adrien Theaux (+0,67). S številko 61 je presenetil še en Francoz Cyprien Sarrazin, ki je skočil na šesto mesto (+0,87) ter se prvič na smukih za svetovni pokal uvrstil v najboljšo deseterico. Marco Odermatt prvič v tej sezoni na tekmah, na katerih je nastopil, ni končal med najboljšimi tremi. Švicar je sedmo mesto delil z Američanom Travisom Ganongom, z istim zaostankom 92 stotink sekunde. Odermatt (636 točk) je sicer obranil mesto vodilnega v seštevku zime. A je drugouvrščeni Kilde (525) razliko zmanjšal na 111 točk.

V smukaškem seštevku Kilde (345) po štirih smukih pred Odermattom (256) vodi s prednostjo 89 točk. Zmagovalec uvodnih dveh smukov sezone v Severni Ameriki Kilde je bil v četrtek peti, tokratni nastop s številko 14 pa je zadoščal za še 17. zmago v svetovnem pokalu, deveto smukaško.

Slovenca v četrtek nista bila del najboljše trideseterice, ki osvoji točke svetovnega pokala. Tokrat se je veliko bolje odrezal Hrobat. Na popravnem izpitu je ob prihodu v cilj začasno imel celo 14. čas, a je nato izgubil pet mest za svoje prve točke na smukih na progi Saslong. Drugi Slovenec Martin Čater je bil 45. (+2,55).

Trener slovenskih smukačev Grega Koštomaj je prepričan, da je Hrobat na pravi poti in da se bo izkazal tudi v Bormiu, kjer bosta smuk in superveleslalom sporedu 28. in 29. decembra. »Lahko vidimo, kako je širok moški smukaški vrh. Kriechmayer, ki je zmagal v četrtek, danes ni bil niti v točkah.«

»Vsi vemo, da nisem najboljši na lažjih ravninskih delih, zato sem vesel tega rezultata. Vesel sem, da sem popravil ravninski del in sedaj bo še boljše v Bormiu. V četrtek sva s serviserjem mogoče izbrala napačne smuči, kar se je na kratki progi še dodatno poznalo, danes so bili v ospredju povsem drugi smučarji,« je dejal Hrobat.

V petek bi sicer morali izpeljati še superveleslalom, a so tekmo zaradi slabega vremena odpovedali. Bližnja Alta Badia bo v nedeljo in ponedeljek prizorišče dveh moških veleslalomov. Slovenski as Žan Kranjec bo na progi Gran Risa lovil nove stopničke. Kranjec je bil drugi na uvodnem veleslalomu v Söldnu, v Val d'Iseru se je z 11. časom prve vožnje zavihtel na stopničke s tretjim mestom.