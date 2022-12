Med njimi so pri Svetem sedežu izpostavili širitev Evropske unije na države Zahodnega Balkana ter vojno v Ukrajini in njene posledice za Evropo. Premier Golob in papež Frančišek, ki ravno danes praznuje 86. rojstni dan, sta izpostavila tudi pozitiven prispevek katoliške cerkve slovenski družbi.

Predsednik slovenske vlade se je v okviru današnjega obiska v Vatikanu sešel tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža Pietrom Parolinom in nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami.

Na programu obiska je imel premier še ogled Sikstinske kapele in Raffaelovih sobane. Na uradnem obisku v Vatikanu se je letos februarja mudil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je Sveti sedež obiskal ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Vatikanom. Sveti sedež je bil namreč ena prvih zahodnih držav, ki je priznala neodvisnost Slovenije.

Kot predsednik vlade pa je Vatikan nazadnje obiskal Marjan Šarec, ki se je s papežem Frančiškom srečal poleti leta 2019.