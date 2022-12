»V petek je predsednik cel dan preživel v vojaškem štabu,« so danes sporočili iz Kremlja. Med drugim se je Putin v zvezi z vojno v Ukrajini sestal z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem in načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovom ter opravil ločene pogovore s poveljniki različnih vojaških redov.

»Rad bi slišal vaše predloge glede naših kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov,« je Putin dejal na srečanju, ki ga je predvajala ruska državna televizija. Do srečanja prihaja po tem, ko je Rusija v petek s Kaspijskega in Črnega morja na objekte kritične infrastrukture v Ukrajini izstrelila 76 raket. Zaradi tega je več ukrajinskih mest ostalo v temi, začasno pa je bila prekinjena tudi oskrba z vodo in ogrevanjem.

V luči nekaterih vojaških neuspehov na severovzhodu in jugu Ukrajine je Rusija oktobra začela uporabljati taktiko obsežnih zračnih napadov, katerih glavna tarča je energetska infrastruktura v državi. Milijoni ljudi se odtlej sredi zime soočajo z daljšimi izpadi elektrike ter nezadostno oskrbo z vodo in ogrevanjem.