V Živalskem vrtu Ljubljana je pokrito drsališče odprto vse dni v tednu. V času, ko je živalski vrt odprt, je uporaba drsališča za vse obiskovalce živalskega vrta brezplačna, po zaprtju vrta med 16.30 in 19.00 pa drsanje stane dva evra. Drsališče stoji na dvorišču tik ob bazenu morskih levov in domovanju alpak. Izposoja drsalk stane dva evra, prav toliko tudi izposoja čelade, izposoja pingvina za pomoč pri drsanju pa tri evre.

Drsati je mogoče tudi na 300 kvadratnih metrov velikem drsališču na zunanjem prireditvenem prostoru pred nakupovalnim centrom Supernova Ljubljana Rudnik, ki je odprto vsak dan med 10. in 22. uro, razen ob slabem vremenu, ko je drsališče zaprto. Za uro drsanja je med tednom treba odšteti štiri evre, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa šest evrov. Izposoja drsalk za uro drsanja stane en evro, izposoja pingvina pa za uro uporabe tri evre. Na drsališču organizirajo tudi šolo drsanja.

Na strehi nakupovalnega središča Aleja v Šiški so postavili 1000 kvadratnih metrov veliko drsališče in 140 metrov dolge ledene steze. Drsanje je možno od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure, ob nedeljah in praznikih pa od 11. do 21. ure. Ob slabem vremenu je drsališče zaprto. Vstop na drsališče za otroke do 12. leta starosti med tednom stane pet evrov, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa sedem. Odrasli pa bodo za vstopnico odšteli šest oziroma osem evrov. Izposoja drsalk stane štiri evre, čelade en evro, 30 minut uporabe pingvina pa pet evrov. Čas drsanja je omejen na uro in pol.

Rekreativno drsanje je v Hali Tivoli mogoče ob četrtkih med 19. uro in 20.30, ob sobotah med 10. in 12. uro ter 20. in 22. uro ter ob nedeljah med 10. in 12. uro. Zadnji teden decembra bo od ponedeljka do petka potekalo tudi počitniško drsanje, in sicer od 12.30 do 14. ure. Na božični večer in silvestrovo pa večernega termina drsanja ne bo. Drsanje v Tivoliju stane tri evre, izposoja drsalk štiri evre, izposoja pingvina pa prav tako štiri evre.

Drsanje v dvorani Zalog je možno ob sobotah in nedeljah od 11. ure do 12.30. Med 26. in 30. decembrom bo med 11. uro in 12.30 vsak dan potekalo počitniško drsanje, rekreativno drsanje pa bo ob isti uri možno tudi med prazniki. Drsanje v Zalogu stane tri evre, izposoja drsalk štiri evre, toliko tudi izposoja pingvina, plačilo pa je možno le z gotovino.

Predvidoma v začetku januarja pa bodo drsališče postavili tudi na Pogačarjevem trgu.