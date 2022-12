Dojenčka so po brodolomu odpeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega. Iz sprejemnega centra za migrante na Lezbosu so sporočili, da sta še dva migranta v nesreči utrpela lažje poškodbe. Grčija, Italija in Španija so osrednje destinacije migrantov, ki bežijo iz Afrike in Bližnjega vzhoda v iskanju varnosti in boljšega življenja v Evropski uniji. Grška obalna straža je v prvih osmih mesecih letošnjega leta rešila približno 1500 ljudi, medtem ko jih je v enakem obdobju lani rešila manj kot 600.