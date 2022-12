Prepoved kajenja v restavracijah, ki velja od 1. novembra 2019, naj bi po načrtih ministra za zdravje Johannesa Raucha iz stranke Zelenih v Avstriji prihodnje leto razširili na dodatne zunanje javne površine. Po poročanju časnika Der Standard je sprememba zakona o zaščiti kadilcev in nekadilcev v končnem usklajevanju. Načrte je potrdil tudi tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje.

V začetku prihodnjega leta naj bi tako pregledali novelo zakona, s katero bi kajenje prepovedali na otroških igriščih in rekreacijskih površinah za otroke in mladino ter v avtomobilih, v katerih so otroci. V prihodnje naj bi podobne omejitve uvedli tudi za uporabo nikotinskih vrečk.

O nadaljnjih preventivnih ukrepih, kot je prepoved kajenja v javnih stavbah in na drugih javnih mestih, je treba v družbi široko razpravljati, da bi našli potrebno podporo, so pojasnili na ministrstvu. Nova Zelandija je ravno ta teden potrdila zakon, v skladu s katerim bo za tiste, ki so rojeni 1. januarja 2009 ali pozneje, praktično nemogoče legalno kupiti cigarete v tej državi. O tovrstni splošni prepovedi prodaje cigaret od določenega leta rojstva v Avstriji trenutno še ne razpravljajo.