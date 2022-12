Prometnoinformacijski center za države ceste voznikom ob poslabšanih voznih razmerah priporoča, da se na pot odpravijo prej in z ustrezno zimsko opremo ter očiščenim vozilom. V prometni napovedi je center tudi navedel, da bo možno izločanje težkih tovornih vozil.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) trenutno ponekod v osrednji in severovzhodni Sloveniji sneži, ponekod v jugovzhodni Sloveniji pa dežuje. V zadnjih 12 oz. 24 urah je največ snega zapadlo na Kredarici in Voglu, 10 centimetrov, v Ratečah ga je pet, na Vojskem in Katarini nad Ljubljano tri, v Celju in Kočevju dva ter v Ljubljani, na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in na Letališču Cerklje ob Krki en centimeter.

V gorah je zaradi napihanega in novega snega nevarnost snežnih plazov znatna (tretje stopnje na petstopenjski lestvici). Arso je v petek napovedal, da bo do danes popoldne zapadlo od 10 do 30 centimetrov suhega snega, več v višjih legah.

Danes bo po državi oblačno, sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti se bo marsikje zadrževala megla in nizka oblačnost, napoveduje Arso.