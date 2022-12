Kot so sporočili s portala, so med 1. januarjem in 30. novembrom za profil prodajalec prejeli več kot 6000 novih oglasov. Za delovno mesto prodajalca je bilo hkrati tudi največ prijav, na zaposlitvene oglase na MojeDelo.com se jih je odzvalo skoraj 24.000. Delodajalci so v tem letu množičneje iskali še proizvodne delavce (4220 oglasov), skladiščnike (2364 oglasov), komercialiste (1197 oglasov) in svetovalce v prodaji (1152 oglasov).

Na MojeDelo.com so tako letos našteli 41,8 odstotka več oglasov za prodajalce kot lani, za proizvodne delavce so zabeležili 37,6 odstotka več oglasov in za skladiščnike 33 odstotkov več oglasov. Delodajalci tako kot lani kot letos iščejo tudi delavce na strojih (955 oglasov v 2022), kuharje (982 oglasov), natakarje (855 oglasov) in informatike (854 oglasov).

Med poklici, pri katerih imajo najpogosteje težave pri iskanju ustreznih delavcev, so vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarji, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, prodajalci, vojaki in natakarji.

Med aprilom in koncem poletja je izstopalo povpraševanje po sezonskih delavcih v gostinstvu in turizmu. Primanjkljaj tovrstne delovne sile je v tej panogi opazen že več let, »v času pandemije pa so se bili številni prisiljeni prekvalificirati in si poiskati delo v drugih panogah, kar je še dodatno povzročilo upad tovrstnega kadra«. Tako sta se kuhar in natakar po številu oglasov na MojeDelo.com znašla na lestvici 10 najbolj iskanih kadrov.

V Sloveniji sicer poleg deficitarnega kadra že vrsto let kronično primanjkuje tudi tehničnega kadra, kot so IKT-strokovnjaki, elektro inženirji, strojni inženirji in inženirji mehatronike, so našteli na portalu. »Leto je zaznamovalo izredno veliko povpraševanje po kadrih. Na MojeDelo.com smo zabeležili rekordno število zaposlitvenih oglasov - število se je ves čas gibalo okoli 5000. Posledično so se delodajalci začeli zavedati, da se morajo res potruditi tako za tiste, ki si jih želijo pridobiti v svoje podjetje, kot tudi za tiste, ki že delajo pri njih, da ne odidejo k drugemu delodajalcu,« so sporočili s portala.

Med ukrepi, ki so jih uvedli delodajalci, da bi pritegnili in obdržali kadre, so zaznali možnost dela od doma, dodatna izobraževanja, sodobna oprema ter višja plača in na splošno večji posluh za potrebe in želje delavcev. »Zaradi negotovih razmer na trgu dela je napovedovanje trendov za prihodnje leto nehvaležno. Kljub napovedim o ohlajanju gospodarstva je na MojeDelo.com še vedno izjemno število zaposlitvenih oglasov, in sicer več kot 4000. Določeni profili, ki jih primanjkuje že več let, bodo najverjetneje iskani tudi v prihodnjem letu,« so sklenili na portalu.