Dončić je na tekmi s Portlandom dosegel 33 točk, devet podaj in šest skokov, ob 23-letnem Ljubljančanu pa je bil ključni igralec za novo zmago Christian Wood z 32 točkami in 12 skoki. Oba sta že pred polčasom presegla mejo 20 točk.

To je na drugi strani z 21 koši uspelo tudi Damianu Lillardu, ki pa je v drugem delu dodal vsega še tri točke. To pa je bilo premalo za peto zaporedno zmago Portlanda.

Dallas je tekmo odlično začel in po sedmih minutah vodil z 28:10. V tretji četrtini pa je razlika narasla na odločilnih 27 točk in se nato ni več znižala pod 19. Prva zvezdnika obeh ekip Dončić in Lillard zato v zadnjem delu sploh nista več prišla na parket. Prvič pa je za Dallas zaigral Kemba Walker, ki je dosegel šest točk.

Vlatko Čančar je v dresu Denverja v Los Angelesu odigral slabi dve minuti in pol ter v tem času zadel eno trojko. V ekipi iz Kolorada je bil s 25 točkami, 11 skoki in osmimi podajami spet najboljši Nikola Jokić, 23 točk je dosegel Jamal Murray. Za Los Angeles je LeBron James dosegel 30 košev.

Goran Dragić je proti New York Knicks dosegel devet točk ter po dva skoka in podaji. Res razpoloženega košarkarja v dresu Chicaga ponoči ni bilo. Zach LaVine je dosegel 17 točk, DeMar DeRozan 14.

Tekma je bila predvsem v tretjem delu polna nihanj, saj so gostitelji vodili z 79:67 in tudi 83:73, v zadnji del pa odšli z zaostankom 88:93. V zadnjem delu se je le še povečala, tudi na več kot 20 točk.

Za New York je R.J. Barrett dosegel 27 točk, Jalen Brunson in Quentin Grimes po 22, Julius Randle pa je 19 točkam dodal 12 skokov. Tekma je bila v prvem polčasu zelo izenačena, v uvodu tretjega dela pa je New York ušel na 10 točk razlike in prednosti ni več izpustil iz rok. V zadnji četrtini pa je igral le še New York in ušel tudi na +30 (109:79).