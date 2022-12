Po navedbah tožilstva je bil Jensen med prvimi, ki so prebili policijski kordon in vdrli v kongresno palačo. Pri tem so preganjali enega od policistov, ki jih je pretental, da niso vdrli naravnost v senatno dvorano, kjer so bili člani kongresa.

Jensen, ki je bil oblečen v majico z napisom pripadnikov teorij zarote Qanon, je med napadom prepričeval policiste, da morajo aretirati podpredsednika ZDA Mika Pencea in vse druge skorumpirane politike, torej tiste, ki niso na strani bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Jensena so aretirali kmalu po napadu na kongres. Med drugim je bil obtožen oviranja uradnega postopka, napada na policista in uničevanja javne lastnine.

Porota je Jensena spoznala za krivega vseh sedmih točk obtožnice že septembra, sodnik pa je pri kazni sledil željam tožilstva. Pripomb odvetnika, da si Jensen le želi domov k ženi in otrokom, ni upošteval. »Sam si se postavil na čelo drhali, ko ste uničili dolgo zgodovino mirnega prenosa oblasti v naši državi. Tega si več ne smemo dovoliti,« je ob izreku kazni povedal sodnik.

Zgodba o napadu na kongres se končuje. Preiskovalni odbor bo 21. decembra objavil svoje sklepno poročilo, v katerem med drugim namerava izdati priporočila pravosodnemu ministrstvu ZDA za kazenski pregon. Po poročanju medijev bo priporočil tudi kazenski pregon Trumpa.