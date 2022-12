Pri Francozih se zdi tak Theo Fernandez, pri Hrvatih Josip Juranovič, njihov nemara najpomembnejši igralec turnirja, ki pa naj ne bi igral na tekmi za tretje mesto med Hrvaško in Marokom, ki se danes obeta kot predzadnje dejanje svetovnega prvenstva v Katarju. Kjer so kot nekakšen poračun fasali vpletenost v korupcijsko EU-afero. Kompletna Afrika in še kdo bo na strani Maroka, pri katerem je vprašanje, v kolikšni meri so se fizično izčrpali. Volje in želje, da osvojijo tretje mesto, se zdi, premorejo več od Hrvatov, ki so po porazu z Argentino vendarle poparjeni, tudi če osvojijo zgolj četrto mesto, pa bo to več kot izjemen finale ere Luke Modrića. Nogomet, ki so ga prikazali proti Braziliji, ne more biti nikdar pozabljen. Pa vendar je Maroko proti Franciji pokazal več kot Hrvaška proti Argentini, zato se v tekmi za tretje mesto zdi dvojni znak bolj smiselno odigrati na Maroko. Obenem kvota za dvojni znak na Maroko ni najmanjša. V primeru remija ali zmage Maroka se investicija množi z 1,65, nekaj manj, 1,60, je vredna stava, da bosta obe ekipi zadeli gol.

V nedeljo sledi finale. Dobro prvenstvo je bilo. Sploh tekme ob 11. uri dopoldne so bile izjemne. Finalno zmago Argentine je pred prvenstvom napovedal Wayne Rooney in nasploh se zdi vse nared za veliki finale kariere Lionela Messija. Na tekmi proti Hrvaški je spomnil, zakaj smo ga vzljubili. Danes bi ga težje. Postal je tečen in nesimpatičen. A tudi Argentina je odvisna od drugih, mlajših igralcev, ki jih pa tudi Franciji ne manjka. Tekma, ki kliče po hazardu in stavi na remi z večjim številom golov za kvoto 14,50.