Čeprav se na takšnih turnirjih mnenja pogosto krešejo, lahko, ko potegnemo črto, ugotovimo, da sta se v finale svetovnega prvenstva v Katarju uvrstili reprezentanci, ki sta pokazali najboljše predstave. Francozi sanjajo o drugem zaporednem naslovu svetovnih prvakov, s čimer bi se postavili ob bok Italiji in Braziliji, ki jima je do zdaj to uspelo kot edinima. Argentina pa išče prvo zmago na mundialih po letu 1986, ko je kraljeval še Diego Maradona. Z uspehom bi kronali Lionela Messija kot najboljšega nogometaša vseh časov. Južnoameričani bodo imeli na stadionu Lusail Iconic, ki uradno sprejme 88.966 gledalcev, rahlo prednost. Na tribunah naj bi bilo namreč več kot 50.000 argentinskih navijačev.

Deschamps lovi Pozza

Čeprav Francija na prvenstvu igra brez kar sedmih izjemnih posameznikov – Karima Benzemaja, Paula Pogbaja, N'Goloja Kanteja, Lucasa Hernandeza, Prensela Kimpembeja, Christopherja Nkunkuja in Mika Maignana –, se je do finala sprehodila dokaj suvereno. V skupinskem delu je porazila Avstralijo in Dansko, nato pa s premešano postavo sicer klonila proti Tuniziji, a imela prvo mesto že v žepu. V osmini finala je nato padla Poljska, v četrtfinalu Anglija in v polfinalu še Maroko. Leta 2018 je bil Kante tisti, ki je v osmini finala povsem odrezal od igre Lionela Messija, Francija pa je tekmo dobila s 4:3. »Spomnim se tiste tekme. N'Golo mu je bil za petami vseh 90 minut, ni mu pustil dihati,« pravi Olivier Giroud, ki je nekaj podobnega storil proti Maroku, ko je kot senca sledil vezistu Sofyanu Amrabatu. »V nekem trenutku sem se obrnil proti njemu in mu dejal, naj enostavno preneha. Giroud pa mi je odgovoril, da ne sme, saj ima takšna navodila,« je povedal Sofyan Amrabat. Malo verjetno je, da bo imel francoski napadalec, ki je na tem prvenstvu do zdaj zabil štiri gole in je eden ključnih mož selektorja Didierja Deschampsa, enako nalogo pri pokrivanju Messija. »Načrt imamo izdelan, a ga bomo zadržali zase,« se je zasmejal Giroud.

Čeprav Messi na tokratnem svetovnem turnirju pri 35 letih igra res izjemno, se ga galski petelini ne bojijo. »Argentina je več kot samo Messi. So izjemno moštvo, na katero bomo dobro pripravljeni,« pravi bočni branilec Theo Hernandez, ki je proti Maroku zabil prvi gol. Poseben motiv ima tudi Deschamps, ki bi v primeru zmage postal šele drugi trener po Italijanu Vittoriu Pozzu z dvema naslovoma svetovnih prvakov. »Osebni dosežki niso pomembni. Pomembna je le reprezentanca Francije. Jasno pa je, da sem ponosen na to, kar sem dosegel,« je bil odkrit Didier Deschamps, ki je leta 1998 pokal za naslov svetovnih prvakov dvignil tudi kot kapetan Francije. Mejnik lovi še prvi zvezdnik galskih petelinov Kylian Mbappe, ki bi v primeru zmage pri 23 letih postal drugi najmlajši nogometaš z dvema naslovoma svetovnih prvakov po Brazilcu Peleju, ki mu je to uspelo pri 21 letih.

Scaloni sprva le za dva meseca

Argentinska pot do finala se je začela s šokantnim porazom proti Savdski Arabiji, nato pa so v skupini porazili Mehiko in Poljsko, v osmini finala Avstralijo, četrtfinalu Nizozemsko po enajstmetrovkah in v polfinalu Hrvaško. Uvodni poraz na mundialu je tudi edini na zadnjih 42 tekmah Messija in soigralcev, kar pomeni, da ima selektor Lionel Scaloni na voljo izredno kompaktno moštvo. Scaloni je moštvo prevzel po svetovnem prvenstvu 2018 in bil sprva zaradi pomanjkanja izkušenj predviden, da bo izbrano vrsto vodil le dva meseca, ko bi moral biti znan naslednik Jorgeja Sampaolija. A 44-letni strokovnjak se je odlično ujel z Messijem ter lani osvojil južnoameriško prvenstvo. Zdaj cilja še na svetovno prvenstvo. »Zavedamo se kakovosti nasprotnika, a svojega pristopa ne bomo spreminjali. Vemo, kaj ta tekma pomeni ljudem v naši domovini. Naredili bomo vse, da jo dobimo. Potrebne bo tudi nekaj sreče, saj vemo, da v nogometu boljše moštvo na igrišču ne zmaga vedno,« sporoča Lionel Scaloni.

