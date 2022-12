Lionel Messi končno deluje tako bojevito in voditeljsko, kot sta njegova slavna rojaka Mario Kempes leta 1978 in že pokojni Diego Maradona leta 1986, ko sta Argentino z izjemno strastjo vodila do naslova svetovnega prvaka. Svojemu izjemnemu znanju je letos dodal bojevitost, neustrašnost, predrznost in tudi »pobalinstvo«, torej elemente, ki so mu manjkali v prejšnjih štirih nastopih na svetovnih prvenstvih in so bili vselej zaščitni znak argentinskih nogometašev. Čeprav je star 35 let, je v letu 2022 za Argentino dosegel že neverjetnih 16 golov. V svojem petem nastopu na mundialih ima zadnjo priložnost, da končno dvigne pokal za zmagovalca, edino lovoriko, ki mu manjka v zbirki, s katero bi končal razprave o tem, kdo je najboljši igralec v zgodovini nogometa. Že ko je pri 13 letih prišel v Barcelono, kjer je nato ostal 21 let, je tihi fant iz Rosaria, ki je imel težave s prepočasno rastjo, nakazal, da lahko postane nogometni genij, ki ga bo občudoval ves svet. Njemu v prid govorijo rekordi: sedem zlatih žog za najboljšega igralca leta, šest zlatih nogometnih čevljev za najboljšega strelca evropskih lig, 35 lovorik z Barcelono v 17 sezonah (od tega štiri lige prvakov), 474 golov v španski ligi (od tega 36 hat-trickov), z 11 goli najboljši argentinski strelec na SP, jutri bo postal igralec z največ nastopi na SP – 26 … Do rekordov ga je gnalo tudi 15 let dolgo rivalstvo s Portugalcem Cristianom Ronaldom, kakršnega v zgodovini nogometa še ni bilo. Messi se v Dohi počuti kot doma, saj ga spremlja več kot 20 družinskih članov in prijateljev. S soigralci ne biva v luksuznem hotelu, ampak kar v študentskem kompleksu univerze v Dohi, da so lahko postavili tradicionalni argentinski žar, za katerega so iz domovine pripeljali velike količine mesa in ob njem krepijo moštvenega duha.

Messijev tekmec v finalu bo njegov klubski soigralec iz PSG in rojeni Parižan Kylian Mbappe, najbolje plačani nogometaš na svetu z letno plačo 90 milijonov evrov (Messi zasluži 30 milijonov evrov), ki ima vse možnosti, da v Franciji preseže slavna rojaka Michela Platinija in Zinedina Zidana ter zruši Messijeve rekorde. Pred štirimi leti v Rusiji so ga zaradi mladosti in nadarjenosti primerjali s Pelejem, medtem ko mu je bil vzornik Cristiano Ronaldo, saj je imel sobo polepljeno z njegovimi posterji. Športne gene je podedoval po starših, oče ima korenine v Kamerunu, njegova mama, ki je bila rojena v Alžiriji, pa je bila rokometašica. Je vsestranski napadalec, ki lahko igra na obeh krilnih položajih, kjer pri preigravanjih spretno izkorišča svojo hitrost. Poleg tehničnega znanja je zelo cenjen zaradi odličnega gibanja in nogometne inteligence. Potem ko je na prvih štirih tekmah v Katarju dosegel pet golov, se na zadnjih dveh ni vpisal med strelce, saj so Angleži in Maročani zelo pazili nanj, kar so izkoristili soigralci. Prednost Mbappeja je, da ima okoli sebe kakovostnejše igralce, ki so zvezdniki v svojih klubih. Messi ima redke soigralce, ki so zvezdniki v klubih, kakšen je celo rezervist.