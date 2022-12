Gospodarstvenik, športni funkcionar in diplomat. To je 64-letni Franjo Bobinac, novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Ugledni gospodarstvenik, ki je trenutno podpredsednik multinacionalke Hisense International, v kateri vodi globalni marketing, in predsednik uprave Gorenja, je v volilno kampanjo vstopil prvi, saj je svojo kandidaturo napovedal že pred letom in pol. Kandidaturo je začel s sloganom Začnimo dialog in jo med obiski po vsej Sloveniji končal z motom Šport si zasluži več. V svoji kampanji je poudarjal dialog, sodelovanje in skupno iskanje rešitev za ustvarjanje boljših pogojev za delovanje slovenskega športa na vseh ravneh. Med vsemi tremi kandidati je bil najstarejši, podpiralo pa ga je tudi največ znanih obrazov slovenskega športa, med katerimi so bili prvi možje slovenskega smučanja Enzo Smerkar, odbojke Metod Ropret, hokeja na ledu Matjaž Rakovec, tenisa Andrej Slapar, Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, medtem ko je slovenska nogometa zveza podprla Janeza Sodržnika, košarkarska pa Tomaža Barado.

RZS postala finančno stabilna

Kariero športnega funkcionarja je gradil postopoma. Glede na okolje, iz katerega prihaja in v katerem je deloval kot gospodarstvenik, je bilo logično, da je bil najprej predsednik Rokometnega kluba Gorenje, nato pa kar 14 let, od leta 2008 do 2022, predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS; pred dnevi je njegov naslednik postal Bor Rozman), ki je pod njegovim vodstvom postala finančno stabilna organizacija in se izkazala tudi s prirejanjem velikih mednarodnih tekmovanj, katerih vrhunec je bilo nedavno žensko evropsko prvenstvo. Najbolj blesteče trenutke je doživel, ko je moška reprezentanca leta 2017 na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojila bronasto kolajno. To je bila sploh prva kolajna v slovenskih moštvenih športih na svetovnih prvenstvih. Dobro pozna ustroj delovanja OKS, saj je bil med letoma 2014 in 2018 predsednik odbora za marketing, od leta 2018 pa tudi član izvršnega odbora, katerih sej pa se ni redno udeleževal, saj je bil po trditvah predhodnika Bogdana Gabrovca prisoten zgolj na osmih od 29. Od lani je tudi član izvršnega odbora Evropske rokometne zveze (EHF). Ob očitkih, kje bo ob številnih funkcijah našel čas za vodenje OKS, je v intervjuju za Dnevnikov Objektiv odgovoril: »Časa bom imel več, kot ga imam danes. Funkciji se bom zelo posvetil. Stvari bom znal povezovati. Vedno stavim na sodelavce, ne zgolj podpredsednike, temveč na vse, ki sodelujejo v slovenskem športu. Skozi posel sem se vedno učil, kako reševati težave.«

Častni konzul Monaka

Bobinac, ki je bil v mladosti uspešen glasbenik, posnel je dve mali plošči, in je tudi častni konzul Monaka v Sloveniji, je v zadnjih dveh desetletjih eden najbolj izpostavljenih slovenskih poslovnežev, ki se je uveljavil predvsem z delom v Gorenju. Prejel je številne nagrade za gospodarske dosežke in bil dvakrat izbran za najboljšega slovenskega direktorja leta. Ker je nedavno postal nadzornik Slovenskega državnega holdinga (SDH), bi se zdaj kot predsednik OKS lahko znašel v konfliktu interesov. SDH namreč upravlja državna podjetja, ki so med pomembnimi sponzorji OKS.