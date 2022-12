Slovenski šport izglasoval spremembo

Po skoraj dveh letih predvolilnega boja, kar je rekord v svetu slovenskega športa, so volitve predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez dobile epilog. Volitve so zaznamovali neetičnost, očitki, sumi korupcije, skratka številni nizki udarci, ki so si jih, eden bolj, drugi manj, privoščili trije kandidati. Razdvojen slovenski šport je dobil novega predsednika krovne organizacije. Delegati so povezovalca našli v gospodarstveniku Franju Bobincu. Izjemno tesen izid prvega kroga volitev, v katerem so vsi trije kandidati prejeli od 30 do 36 odstotkov glasov, je potrdil nepredvidljivost napovedi. Tomažu Baradi se je pripetil najslabši scenarij, da je v drugi krog napredoval Franjo Bobinac, saj si je želel družbe Janeza Sodržnika. V drugem krogu so Sodržnikovi volilci po pričakovanju v večji meri glasovali za Bobinca, saj so si želeli sprememb pri vodenju slovenskega športa, medtem ko bi bila izbira Barade nadaljevanje zapuščine Bogdana Gabrovca. Največji poraženec volitev je nedvomno visokoleteči Janez Sodržnik, ki je ves čas napovedoval zmago v prvem krogu, uvrstil pa se ni niti v drugega.