Nepreslišano: Dr. Tadej Bevk, krajinski arhitekt

Počasno umeščanje obnovljivih virov energije ni posledica slabih zakonov, pač pa neizvajanja obstoječih rešitev in dejstva, da so to konfliktni objekti, ki jih je treba pametno in dolgoročno načrtovati ter predstaviti javnosti. Na tem področju se v državi sicer izvajajo različne študije, ki pa so neusklajene, ne vedo ena za drugo, na tem področju manjka tudi prostorska državna strategija – vse to pa spet ni posledica prostorskih zakonov, ki se zdaj obhajajo, ampak pomanjkljive organiziranosti in pomanjkanje medsektorskega sodelovanja. Do vsakega takega zakona, ki posega v celovitost prostorskega načrtovanja, sem zelo zadržan.