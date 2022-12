6. oktobra v Dnevniku in 8. oktobra 2022 v Delu je Janez Koželj zapisal, da »o poteku tovornega in potniškega prometa skozi PCL ni nič odločenega, prav tako še nič o severni ali o južni obvozni progi, niti o celotni niti o delni poglobitvi tirov« ... Zapisal je še, da je še čas tudi za referendum (o poteku železniškega tovornega prometa skozi središče Ljubljane ali po obvoznici). Že 7. 8. 2021 pa je zapisal: »Nobenega dvoma ni, da bo država prej ali slej morala zgraditi obvozno progo za tovorni promet.« Omenil je tudi projekt nemških strokovnjakov Vespro-Vessling iz leta 2009 za poglobitev proge.

Vesela sva za obljubo predstavitve najinega predloga celostne rešitve železniškega in cestnega prometa na območju PCL in LŽV skupaj s projekti MOL in DRI, ki jih je omenil gospod Jože Novak. Na kratko, najin predlog zajema južno-vzhodno obvoznico Dolgi most–Zalog, na katerega se naveže dolenjska železnica. Z zahodno obvoznico Dolgi most–Vižmarje (projekt Vizija 50+) se v celoti odstrani tovorni železniški promet iz območja PCL in središča mesta.

Kar se tiče potniškega prometa, se železniški tiri vzhod–zahod v skladu s predlogom Vespro Vessling poglobijo – ne v tunelu, temveč v vkopu v za gradnjo primerno geološko nasutje reke Save. Železnica poveže BTC z glavno postajo PCL. Južna in severna Ljubljana se združita v nivoju, kar je bistveno za urbanistični razvoj naše prestolnice. Dunajski podvoz in Šmartinski podvoz nista potrebna.

Zaščiteno železniško postajno poslopje obdrži svojo funkcijo, ki jo v ponos mestu ima že 178 let. Skozi to poslopje, kjer kupijo vozovnico, vstopajo potniki na ploščad v nivoju, od tod pa se mimo avtomatske kontrole vozovnic spuščajo na perone. Postajna dvorana nad ploščadjo ni potrebna. Pot in s tem povezani napori – dvig na postajno dvorano nad tiri in od tam spuščanje na perone – se poenostavi, tudi ni zmešnjave med potniki železnice in avtobusov. Pred postajnim poslopjem je glavna postaja LPP in taksi. Začasni dovoz in odvoz potnikov z avtomobili pa je zaradi pomanjkanja prostora lahko tudi ob Vilharjevi ulici na nivoju železniške postaje.

Dovoz in odvoz medkrajevnih in meddržavnih avtobusnih linij je iz Fabianijevega obroča, ki tangira postajno poslopje ob Masarykovi cesti. Potniki se na nivoju lahko napotijo na železnico, na mestni avtobus ali peš odidejo v mesto. Garaže za avtomobile in kolesa so dostopne z Vilharjeve ceste. Pentlja Masarykova cesta–Dunajska cesta–Vilharjeva cesta in nazaj na Masarykovo cesto, na Fabianijev obroč, je nepotrebna. Potovalni čas se skrajša, pa tudi škodljive emisije zdravju, manjši so stroški uporabe goriv ali elektrike.

Skorajda zgrožena pa sva v Dnevniku 9. 12. 2022 prebrala članek Petra Pahorja z zgornjim naslovom. Članek ponovi zgodbo o Emoniki, ki jo poznamo, ali kako je Slovenija izgubila strateško najpomembnejše zemljišče v Ljubljani s prevaro in izgubo predvidenih 137 milijonov evrov, ki bi jih v skladu s pogodbo moral financirati madžarski partner, sedaj pa jih mora financirati Slovenija. Madžarski partner je poleg 24 milijonov evrov za plačilo zemljišča sedaj plačal še 24,8 milijona komunalnih prispevkov, ki jih bo MOL uporabila za gradnjo komunalne infrastrukture, ki bi jo po pogodbi moralo financirati madžarsko podjetje. Članek omenja projekt postajne dvorane nad tiri, ki v primeru poglobitve tirov sploh ni potrebna. Omenja rušenje podvoza na Dunajski cesti in Šmartinski cesti, ki ju bo treba po izgradnji ob poglobitvi tirov ponovno rušiti, a članek nikjer ne omenja glavnega problema – tranzita predvidenih 450 tovornih železniških vlakov dnevno skozi PCL, vsake tri minute dan in noč.

Kakšen smisel ima sploh Državni prostorski načrt (DPN), ki je osnova vsakemu gradbenemu posegu, saj ga bodo nadomestili prirejeni dokumenti, na podlagi katerih se bo izdalo gradbeno dovoljenje brez DPN? In to brez vsakega sodelovanja javnosti! Usoda Tivolskega loka, ki se je pripravljal kar šest let, predno so se odločili, da ni potreben in ga nadomešča tovorni železniški promet proti Gorenjski preko zahodne obvoznice, bo tudi nepotreben strošek.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana