V večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021-2027 je za opremo in usposabljanje Bolgariji namenjenih 205 milijonov evrov. »Poleg tega ne smemo pozabiti, da se zaščita bolgarske meje izvaja tudi z ukrepi vzdolž celotne migracijske poti,« je opozoril tiskovni predstavnik Komisije.

EU na primer zagotavlja približno 220 milijonov evrov za varovanje meja v vzhodni Turčiji, kar koristi tudi Bolgariji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Nehammer je tudi danes poudaril, da Bolgarija potrebuje "našo polno podporo pri upravljanju zunanjih meja". Dejstvo, da je Komisija za to sedaj pripravljena nameniti dodatna sredstva, pa je označil za prvi pomemben uspeh ter zelo pozitiven znak, da Bolgarije pri upravljanju zunanjih meja ne bomo pustili na cedilu.

Do Nehammerjeve zahteve sicer prihaja tudi v luči poročila agencije EU za mejno in obalno stražo Frontex, ki opozarja, da se je število nezakonitih prehodov zunanjih meja EU letos ponovno povečalo. V prvih enajstih mesecih leta 2022 je namreč zunanje meje EU nezakonito prečkalo približno 308.000 ljudi, kar je za 68 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in največ od leta 2016.