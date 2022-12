Jože Colarič: »Z donacijami pomagamo, da lahko zdravstveni delavci kar najbolje zdravijo svoje bolnike«

V Krki se zavedajo, da je zdravje človekovo največje bogastvo, zato je eden od njihovih temeljnih ciljev bolnikom zagotavljati zdravila za pogoste bolezni današnjega časa. Nenehno prepoznavajo tudi druge potrebe bolnikov in izzive pri njihovem zdravljenju.

Glavni namen donacij zdravstvenim ustanovam pa je prispevati k višji kakovosti zdravstvenih storitev ter omogočiti čim boljšo diagnostiko in zdravljenje bolnikov.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič pri tem izpostavlja: »Enako skrbno, kot načrtujemo nastanek zdravila, v tesnem sodelovanju z zdravstveno stroko iščemo kakovostne rešitve za zdravje ljudi. Z donacijami najsodobnejših naprav pomagamo, da lahko zdravstveni delavci kar najbolje zdravijo svoje bolnike.«

Za bolj natančno diagnostiko in zdravje skupnosti

V dobro bolnikov in zdravnikov so krkaši ambulantam družinske medicine v Sloveniji letos donirali 82 prenosnih obposteljnih ultrazvokov. »Gre za velik korak v družinski medicini, ki smo ga v Krki še dodatno podprli z izobraževanjem o uporabi ultrazvočne tehnologije, v katero je vključena predvsem mlajša generacija družinskih zdravnikov,« je ob zaključku projekta povedala Mojca Prah Klemenčič, direktorica Regije Slovenija v družbi Krka.

Obposteljna ultrasonografija oziroma ultrazvočno skeniranje družinskim zdravnikom omogoča natančnejšo diagnostiko. Gre za varen in neboleč pregled, ki z zvočnimi valovi omogoča prikaz slike notranjosti telesa. Sodobni aparat je pomembna nadgradnja obravnave bolnikov po klasičnem pregledu v ambulanti in olajša odločitev glede zdravljenja.

Julija Šter, dr. med., predstavnica mlajše generacije zdravnikov družinske medicine iz Zdravstvenega doma Radovljica, je povedala, da ji naprava omogoča natančnejšo diagnostiko in pomaga rešiti marsikatero klinično dilemo. »Ultrazvok mi pomaga, da se za neko diagnozo ali ukrepanje lažje odločim.« In še dodala: »V družinski medicini brez dvoma predstavlja izjemen napredek, saj pomeni večjo učinkovitost in hitrejšo postavitev diagnoze, kar prinaša prednosti tako za bolnike kot za nas, zdravnike.«

Mnogim malim borcem omogočili, da bodo zrasli v zdrave, radožive in srečne otroke

Krkina skrb za zdravje se začne že na začetku življenja najbolj nebogljenih novorojenčkov, zato so letos Enoti za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana podarili še dva sodobna inkubatorja. V prejšnjih letih so darovali že tri, tako v Sloveniji za malčke skrbi že pet inkubatorjev, ki jih je zagotovilo podjetje Krka.

Inkubator je najboljši približek maternice za otroke, ki so prišli na svet veliko prezgodaj. »Tudi s pomočjo aparatur naši nedonošeni otročički zrastejo v zdrave in uspešne posameznike. Zato smo vsi, tako medicinsko osebje kot starši, še najbolj pa za dlan veliki novorojenčki, podjetju Krka hvaležni za darilo, za sodobna in zmogljiva inkubatorja,« se je ob donaciji zahvalila dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., vodja Enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov KO za perinatologijo Ginekološke klinike in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.

Ob zaključku leta je na posebni slovesnosti podjetja svojo izkušnjo ob rojstvu nedonošenega sina delila tudi krkašica dr. Barbara Kunič Tešović, vodja Službe za industrijsko lastnino: »Sredi zdrave nosečnosti se življenje v trenutku spremeni iz lepega in veselega pričakovanja v hud in dolg boj za otrokovo življenje. Strokovno in empatično osebje je v takem trenutku bistvenega pomena, saj daje upanje v ozdravitev naših novorojenčkov. Na Krkine donacije inkubatorjev sem zelo ponosna, saj so zagotovilo, da bodo imeli zdravniki dovolj naprav, s katerimi bodo lahko omogočili kakovostno zdravljenje za vse novorojenčke, ki takšno pomoč potrebujejo. Toplo mi je pri srcu, ker vem, da smo s tem dejanjem mnogim malim borcem omogočili, da bodo zrasli v zdrave, radožive in srečne otroke, kot je zrasel moj sin, zdaj že sedemnajstletni gimnazijec Martin.«