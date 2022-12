Za bolj prijazen prostor okoli klinik

V neprofitnem urbanističnem studiu Prostorož so na podlagi obsežne raziskave uporabniških izkušenj zdravstvenih delavcev, pacientov in svojcev na zunanjih površinah na območju klinik UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta oblikovali idejne predloge za ureditev trga pri urgenci in lekarni, nabrežja pri Onkološkem inštitutu, promenade do glavne stavbe UKC in dela Zaloške ceste.