Kot nam je v pogovoru povedala Tilyen Mucik iz Džungla Plants, ki je skupaj s prijateljico Tjašo Jarc postavila najprej spletno, zdaj pa tudi fizično trgovino z rastlinami, si ves čas prizadevajo tudi za izobraževanje potrošnika. »Zdaj bo to še lažje, saj smo z novo trgovino na Tržaški cesti pridobili tudi veliko večji prostor tako za prodajo lončnic kot za dogodke in delavnice, ki jih bomo tukaj lahko pripravljali,« nam je povedala Mucikova, ki je med pogovorom preverjala zalogo lončnic, po katerih ljudje v decembru najraje posegajo.

Ciprese so prodajna uspešnica

»Z rastlinami, ki so pogojene s prazniki in časom, je vedno uganka. Lani sva morali naročiti dodatne ciprese, a se na koncu niso vse prodale. Letos sva jih naročili enako število, pa nama jih je pred tednom dni že zmanjkalo. Na srečo sva že pred dnevi dobili novo pošiljko,« nam je povedala sogovornica in opazila, da s pogledom po cvetličarni nekaj iščemo. Božične zvezde. »Teh se izogibava,« pove v smehu. »Vzgojene so na hitro, dodane so jim čezmerne količine različnih gnojil in spodbujevalcev rasti, zato po navadi, ko jih prinesemo domov, usujejo vse liste. Žal imam pri božičnih zvezdah potrošniški občutek, da jih ljudje kupujejo le za eno leto.« Zato Mucikova predlaga alternativo – aglaonemo, ki jo prodajajo v rožnati in rdeči barvi. »Ta sobna rastlina je precej nezahtevna in je lončnica za veliko let. Meni pa so simpatični tudi kaktusi, denimo lunin kaktus, ki ima rdečo kapico na vrhu in je zato nekaj posebnega.«

Trajnostna alternativa smrečicam

V duhu svojega poslanstva sta dekleti letos prvič trgu ponudili smrečice v loncu. A to niso take, ki smo jih bili vajeni do zdaj. »Smreke, ki se prodajajo v velikih loncih, hipotetično lahko po praznikih posadiš nazaj v gozd ali na dvorišče. Vendar se zaradi toplote v stanovanju iglice osipajo in s časom taka rastlina tudi v naravi odmre,« razloži strokovnjakinja za okrasne rože. »Že lani sva iskali rešitev in jo našli v cipresah, ki so zanimive zaradi svoje rumene neonske barve in vonja po limoni. Spomladi, marca in aprila, jih lahko posadimo v vrt, služijo lahko tudi kot živa meja. Letošnja novost pa je sobna smreka, ki je vajena toplega okolja. Podobno tudi monstere in fikusi,« razloži sogovornica. »Velika, ki seže v višino dober meter in pol, stane 47 evrov, manjša pa 21 evrov. In sobo vam bo krasila več let, desetletij.« Sama lončnica tudi ni zahtevna za vzdrževanje, ustrezata ji sončna lega in sobna temperatura. Poleti jo lahko prestavimo tudi na balkon ali teraso. »In če v naravi zraste tudi do 60 metrov, bo v stanovanju, po več desetletjih – raste namreč zelo počasi, dosegla višino do treh metrov. Vrh lahko po potrebi odrežemo, smrečica pa bo nato začela rasti v širino.«

In čeprav smreka v lončnici deluje nežno, jo lahko tudi okrasimo. »Sama sem jo okrasila z majhnimi bunkicami in lučkami. Za praznično okraševanje pa sta zagotovo primerna tudi monstera in fikus.« In ker je roža v loncu lepo darilo, ki bo človeka za vedno spominjalo na dogodek in osebo, ki je rožo podarila, imajo v Džungla Plants tudi take, ki ne potrebujejo praktično nobene nege. »To je zagotovo tilancija, zračna rastlina, ki vso vlago, ki jo potrebuje za rast, črpa iz okolja,« pove Mucikova in pokaže na rožo, pripeto na stojalo, okrašeno z lučkami.