»Izbor prejemnikov nagrade Karla Velikega za leto 2023 je dejanje solidarnosti z Ukrajino,« je pojasnil predsednik odbora za podelitev nagrade Jürgen Linden. Odločitev je bila soglasna, in »v trenutnih evropskih razmerah nismo videli druge možnosti«, je dodal.

»Ukrajinci pod vodstvom Zelenskega niso branili le suverenosti svoje države in življenja njenih državljanov, ampak tudi Evropo in evropske vrednote, je še zapisano v utemeljitvi nagrade, ki jo podeljujejo v nemškem mestu Aachen, kjer je bil Karel Veliki leta 800 okronan.

Odbor poudarja, da je Ukrajina del Evrope, njeni ljudje in vladni predstavniki pa »si zaslužijo spodbudo, da hitro začnejo pristopna pogajanja z EU«. Zapisali so še, da je Zelenski »izvrsten diplomat, motivator in - če to po njegovem mnenju zahtevajo razmere - tudi zelo artikuliran kritik«.

Priznanje je opremljeno z medaljo in certifikatom, denarne nagrade pa ne vključuje. Nagrado Karla Velikega podeljujejo od leta 1950 za posebne zasluge pri evropskem zedinjenju. Lani so nagrado prejele voditeljice beloruske opozicije Svetlana Tihanovska, Marija Kolesnikova in Veronika Zepkalo.