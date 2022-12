Vlada v Tokiu je včeraj razkrila načrt največje krepitve svoje vojske po drugi svetovni vojni. Kot razlog je navedla »potrebo po odgovoru na različne varnostne izzive« na čelu s Kitajsko, pa tudi Severno Korejo ter na posledice ruskega napada na Ukrajino. Načrt, ki ga je v televizijskem nastopu obelodanil premier Fumio Kišida, bi bil v državi s pacifistično ustavo v preteklosti praktično nepredstavljiv, saj bo Japonska v samo petih letih za krepitev vojske porabila 300 milijard evrov in podvojila delež BDP, namenjen obrambi.

Vlada trdi, da nove razmere v regiji in v svetu zahtevajo takšno spremembo, saj da obrambne sile niso šle v korak s časom, tako da država zdaj »starta z dvesto metrov zaostanka v 400 metrskem teku,« kot je bil slikovit upokojeni japonski general Tošimiči Nagaiwa. Vojska v sedanji obliki po njegovem ni pripravljena na daljše bojevanje, potrebo po tem pa da kaže vojna v Ukrajini.

Želja po tomahawkih

Največ pozornosti v načrtu je pritegnila napovedana pridobitev »zmogljivosti protinapada«. Gre za razvoj raket, s katerimi bi lahko zadeli ladje ali oporišča držav tisoč in več kilometrov stran. Med mogočimi domačimi proizvajalci raket je Mitsubish Heavy Industries, poleg tega pa hoče Tokio po navedbah japonskega tiska kupiti 500 ameriških raket tomahawk z dometom 1250 kilometrov, ki bi jih namestili na ladje. Trenutno imajo japonske rakete domet največ nekaj sto kilometrov.

Japonska vstopa tudi v razvoj bojnih letal naslednje generacije z Italijo in Veliko Britanijo. Za šest milijard evrov sredstev bo namenila kibernetičnemu vojskovanju. Prvič bo ustanovila skupni poveljniški center za vse rodove vojske. In zgradila bo več deset novih skladišč streliva ter po nauku vojne v Ukrajini tudi drugače okrepila zmogljivosti za časovno daljše vojskovanje.

Opozorila Pekinga

Načrt je naletel na glasne odzive doma, v soseščini in širše. Opozicija je kritična, rekoč da se vlada z njo sploh ni posvetovala. Nekaj sto ljudi je včeraj že protestiralo pred sedežem vlade. Eden je dejal, da vlada uničuje osemdeset let trajajočo politiko obsojanja sile in zadržanosti pri vojaški porabi. Nekateri so opozarjali na hojo po robu pacifistične ustave.

Ostro se je odzval Peking, ki trdi, da Japonska v svojih dokumentih navaja lažne podatke o njegovih vojaških dejavnostih. Uradni časopis komunistične stranke Global Times je zapisal, da če nekdo Kitajsko razume kot grožnjo, bo ta to tudi postala, in naj bo Tokio previden, ker lahko pride do spirale oboroževanja. Za Japonsko je sicer glede Kitajske najpomembnejše vprašanje Tajvana. Letos poleti je ob zaostritvi med Pekingom in Tajpejem Kitajska izstrelila pet raket, ki so padle v japonsko izključno ekonomsko cono. Tajvan je izredno pomemben za Japonsko zaradi plovnih poti pa tudi ZDA bi računale na pomoč Tokia, če bi se zaradi otoka odločile postaviti po robu Kitajski. S slednjo pa je Japonska v sporu tudi zaradi otočja Sinkaku oziroma Diaoju.

Negativno so se na japonske strateške načrte odzvali v Seulu, predvsem zato, ker si Tokio v njih lasti sporno otočje Dakdo oziroma Takešima, ki ga nadzira Južna Koreja.

V Združenih državah pa so novo japonsko vojaško usmeritev pozdravili. Obrambni minister Lloyd Austin je zapisal, da »odraža japonsko zavezanost vzdrževanju mednorodnega miru, temelječega na pravilih, ter svobodnega in odprtega Indopacifika«. Pozitivno so se odzvali tudi na Tajvanu, kjer pričakujejo krepitev obrambnega sodelovanja s Tokijem.

Pot v AUKUS?

Japonska naj bi sicer klmalu podpisala pomemben obrambni sporazum z Veliko Britanijo. Kitajski opazovalci menijo, da je to morda korak k vstopu japonske v pakt AUKUS, v katerem so ZDA, Velika Britanija in Avstralija, slednja pa je že nakazala podporo članstvu Tokia. Pakt je nastal lani, po splošnem prepričanju z namenom omejevanja Kitajske. Japonska je tudi članica strateškega dialoga QUAD, skupaj z ZDA, Avstralijo in Indijo, ki je zelo pridobil na teži pod sedanjim predsednikom ZDA Bidnom.