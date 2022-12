Za večji praznični užitek je gotovo tudi dobro vedeti, da je Ljubljanica okrašena kot »glavna mestna žila, ki vsebuje pomembne krvne celice: rdeče in bele krvničke ter krvne ploščice«. Medtem ko na Prešernovem trgu ne visijo navadne girlande, temveč »centralni živčni sistem, možgani mesta. V samem jedru je zavest. To je hkrati tudi virtualni oblak, kjer je shranjen naš kolektivni jaz.« In če se vam na kakšni ulici zazdi, da so obesili le neke ostanke okrasitve, vedite, da gre za »dekonstrukcije geometrijskih teles«.

Vrhunec okrasitve pa predstavlja osvetljeni stolp na grajskem griču, ki ga meščani ljubkovalno kličejo mestni falus, v resnici pa je »monumentalni svetlobni obelisk umnosti, ki človeško nespamet pošilja v vakuum vesolja, v zameno pa črpa univerzalno modrost«.