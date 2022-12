Uveljavitev sprememb zakona o vladi, ki so ga volivci na referendumu podprli, namreč med drugim prinaša ustanovitev treh novih ministrstev. Golob je ob tem napovedal, da bodo poskušali tudi kandidata ali kandidatko za notranjega ministra najti v rokih, ki so predvideni za popolnitev vlade v skladu z novim zakonom.

»V tem trenutku pa nimam prav nobenega imena,« je dejal na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini.

Dodal je še, da se s kandidati za tri nova ministrska mesta še ni sestal, se bo pa prihodnji teden. Kot je znano, je kandidat za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac, kandidat za ministra za vzgojo in izobraževanje naj bi postal Darjo Felda, kandidatka za vodenje infrastrukturnega ministrstva pa Alenka Bratušek.

Predsednik vlade je danes odgovarjal tudi na vprašanja, povezana z vlogo Miloša Milovića pri njegovem varovanju in s tem povezanim stališčem Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

KPK sicer v tem primeru ne vodi postopka. Glede brezplačnega opravljanja storitev pa je opozorila na tveganje, da bi vpletene osebe v zameno pridobile »(ne)materialno korist na drug način oz. druge protiusluge«. Kot so za STA zapisali v KPK, se pojavlja možnost tveganja, da bi zunanja oseba, ki nima nobenega pogodbenega razmerja z organom, s tem pa tudi ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s prejetimi informacijami, informacije o varnostnih in drugih tveganjih, povezanih z varnostjo, ki jih pridobi od funkcionarja ali organa, lahko zlorabila ali predala nepooblaščenim osebam.

Golob je poudaril, da Milović ni svetovalec niti nima pooblastila, da bi svetoval. Je pa delil svojo izkušnjo, saj je bil sedem let vodja varnostne službe, ki je varovala predsednika vlade v času, ko je to funkcijo opravljal Janez Drnovšek. Sam ga pozna še od takrat. Izkušnje Milovića so tako zanj zelo dragocene, »ker je vse zapustil zgodovinski spomin in vsi pravijo, da je samo sistem, kot je veljal pod prejšnjo vlado, edini sprejemljiv«, je dejal premier.

Dodal je, da je zakonito stvari urediti tudi drugače, česar pa ni izpeljal nihče od zunaj, še najmanj Milović. To so izpeljale ustrezne službe, generalni sekretariat vlade pa je tisti, ki zdaj ureja celotno področje, je zagotovil. Zato ga s tega vidika ni strah, da bi prihajalo do kakršnega koli razkrivanja podatkov, do kakršnih koli koruptivnih tveganj ali celo materialnega okoriščenja.

Potrdil je, da je bil Milović prisoten na enem sestanku, kjer je z njimi delil izkušnje, kasneje pa je bi povabljen še na operativni sestanek med policijo in generalnim sekretariatom vlade o prenosu službe, pri čemer sam niti ni vedel, da bo Milović prisoten. Generalna sekretarka je takrat eksplicitno vprašala v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava, če ga prisotnost Milovića moti. Sestanek je bil junija ali julija, je navedel Golob in dodal, da se mu zdi neodgovorno danes govoriti o tem, kaj vse naj bi bilo narobe pred šestimi meseci, vmes pa na to ne opozoriti niti enkrat.

Mnenja KPK ne namerava komentirati, verjame, da na komisiji natančno poznajo vsa tveganja, če pa bodo na vladi dobili kakršen koli poziv KPK, bodo nanj ustrezno odgovorili. Je pa Golob ob tem spomnil še na nadzor na policiji, ki ga je ta teden opravila komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Kot je razumel predsednika komisije, niso opazili v dokumentaciji policije kakršnega koli Milovićevega dostopa do občutljivih podatkov.

Golob je še izpostavil, da danes veliko ljudi po Sloveniji govori, da nekaj počne v njegovem imenu, čeprav za to nima pooblastil. V takem primeru vse poziva, naj to preverijo v njegovem kabinetu ali pri njem, lahko pa osebo celo naznanijo. »Ljudje so prebrisani in imajo različne vzvode, kako poskušajo priti do koristi,« je še opozoril premier.